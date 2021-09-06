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Serbest bırakılmıştı: Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi İstanbul’da
Serbest bırakılmıştı: Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi İstanbul’da
Arap Baharı ile devrilen Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hapiste olan oğlu Sadi Kaddafi'nin serbest bırakılmasının ardından özel uçakla İstanbul'a... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T12:41+0300
2021-09-06T12:50+0300
istanbul
libya
muammer kaddafi
uçak
sadi kaddafi
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DHA'nın aktardığına göre Libya'da serbest bırakılan Sadi Kaddafi'yi taşıyan özel uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Kaddafi, 2011 yılında NATO'nun desteklediği ayaklanma sırasında Nijer'e kaçmış ancak 2014 yılında Libya'ya iade edilmiş ve o tarihten beri de Trablus'ta hapiste tutulmuştu.Güvenlik kaynakları dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki Sadi Kaddafi ve Muammer Kaddafi'nin özel kalem müdürlüğünü yapan Ahmed Ramazan'ın Trablus'ta tutuklu bulundukları hapishaneden serbest bırakıldığını belirtmişti.Kaynaklar, Sadi'nin, Libya Başsavcılığının kararı ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin onayı ile serbest bırakıldığını aktarmıştı.Sadi'nin özel uçakla Türkiye'ye hareket etmek üzere ülkeden ayrıldığı belirtilmişti.
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istanbul, libya, muammer kaddafi, uçak, sadi kaddafi

Serbest bırakılmıştı: Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi İstanbul’da

12:41 06.09.2021 (güncellendi: 12:50 06.09.2021)
© REUTERS / Ismail ZetouniLibya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi
Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / Ismail Zetouni
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Arap Baharı ile devrilen Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hapiste olan oğlu Sadi Kaddafi'nin serbest bırakılmasının ardından özel uçakla İstanbul'a geldiği belirtildi.
DHA'nın aktardığına göre Libya'da serbest bırakılan Sadi Kaddafi'yi taşıyan özel uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Kaddafi, 2011 yılında NATO'nun desteklediği ayaklanma sırasında Nijer'e kaçmış ancak 2014 yılında Libya'ya iade edilmiş ve o tarihten beri de Trablus'ta hapiste tutulmuştu.
Güvenlik kaynakları dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki Sadi Kaddafi ve Muammer Kaddafi'nin özel kalem müdürlüğünü yapan Ahmed Ramazan'ın Trablus'ta tutuklu bulundukları hapishaneden serbest bırakıldığını belirtmişti.
Kaynaklar, Sadi'nin, Libya Başsavcılığının kararı ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin onayı ile serbest bırakıldığını aktarmıştı.
Sadi'nin özel uçakla Türkiye'ye hareket etmek üzere ülkeden ayrıldığı belirtilmişti.
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