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Şili’de Kovid-19 aşı yaşı 6'ya indirildi
Şili’de Kovid-19 aşı yaşı 6'ya indirildi
Şili Halk Sağlığı Enstitüsü (ISS), Sinovac’ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının uygulanma yaşını 6 yaşa kadar indirdi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T23:22+0300
2021-09-06T23:26+0300
koronavirüs
şili
koronavirüs aşısı
sinovac
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Şili Halk Sağlığı Enstitüsü'nden (ISS) yapılan açıklamada, Çin merkezli Sinovac’ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının 6 yaş ve üzeri kişilere uygulanmasına yönelik acil kullanım onay verildiği belirtildi. Enstitü tarafından toplanan değerlendirme panelindeki uzmanlardan 5’i aşının 6 yaşından büyük çocuklara uygulanması lehinde, 2’si yalnızca 12 yaşından büyük çocuklara uygulanması lehinde, 1’i ise ret oyu kullandı.Enstitü Müdürü Dr. Heriberto Garcia, aşının çocuklarda yüzde 100 oranında antikor ürettiğini belirtti. 23,6 milyon doz Sinovac aşısının ülkeye ulaşmasının ardından Sağlık Bakanlığı, çocuklara aşının nasıl uygulanacağına karar verecek. Şili, geçtiğimiz aylarda 12 ila 18 yaş arasındaki çocuklara Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına onay vermiş, ancak aşı dozu eksikliği nedeniyle uygulama bir ay sonra askıya alınmıştı. Sağlık Bakanı Enrique Paris, bu hafta sonuna kadar 14 ve 15 yaş altı çocukların aşılarının yeniden başlatılacağını açıkladı. Şili, bugüne kadar 19 milyonluk nüfusunun 13 milyondan fazlasını Sinovac aşısı ile aşıladı. Ülkede salgının başından bu yana 1 milyon 641 bin 526 kişide Kovd-19 tespit edilirken, 37 bin 108 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan birkaç hafta önce Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), Sinovac aşısının çocuklara ve gençlere uygulanmasını reddetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210829/israilde-12-yas-uzeri-icin-3uncu-dozu-onayladi-1048431504.html
https://tr.sputniknews.com/20210816/almanyada-12-17-yasa-asi-icin-onay-1048073759.html
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şili, koronavirüs aşısı, sinovac

Şili’de Kovid-19 aşı yaşı 6'ya indirildi

23:22 06.09.2021 (güncellendi: 23:26 06.09.2021)
© REUTERS / Sarah Meyssonnierkoronavirüs aşısı - aşı
koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
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Şili Halk Sağlığı Enstitüsü (ISS), Sinovac’ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının uygulanma yaşını 6 yaşa kadar indirdi.
Şili Halk Sağlığı Enstitüsü'nden (ISS) yapılan açıklamada, Çin merkezli Sinovac’ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının 6 yaş ve üzeri kişilere uygulanmasına yönelik acil kullanım onay verildiği belirtildi.
Enstitü tarafından toplanan değerlendirme panelindeki uzmanlardan 5’i aşının 6 yaşından büyük çocuklara uygulanması lehinde, 2’si yalnızca 12 yaşından büyük çocuklara uygulanması lehinde, 1’i ise ret oyu kullandı.
Enstitü Müdürü Dr. Heriberto Garcia, aşının çocuklarda yüzde 100 oranında antikor ürettiğini belirtti. 23,6 milyon doz Sinovac aşısının ülkeye ulaşmasının ardından Sağlık Bakanlığı, çocuklara aşının nasıl uygulanacağına karar verecek.
Şili, geçtiğimiz aylarda 12 ila 18 yaş arasındaki çocuklara Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına onay vermiş, ancak aşı dozu eksikliği nedeniyle uygulama bir ay sonra askıya alınmıştı.
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Sağlık Bakanı Enrique Paris, bu hafta sonuna kadar 14 ve 15 yaş altı çocukların aşılarının yeniden başlatılacağını açıkladı.
Şili, bugüne kadar 19 milyonluk nüfusunun 13 milyondan fazlasını Sinovac aşısı ile aşıladı. Ülkede salgının başından bu yana 1 milyon 641 bin 526 kişide Kovd-19 tespit edilirken, 37 bin 108 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Öte yandan birkaç hafta önce Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), Sinovac aşısının çocuklara ve gençlere uygulanmasını reddetmişti.
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