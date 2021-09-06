https://tr.sputniknews.com/20210906/siyah-kisileri-primat-olarak-etiketleyen-facebook-ozur-diledi-1048659718.html

Siyah kişileri 'primat' olarak etiketleyen Facebook özür diledi

Siyah kişileri 'primat' olarak etiketleyen Facebook özür diledi

Facebook, kullandığı yapay zekanın siyah kişilerin bulunduğu bir videoyu 'primatlar' diye etiketlemesinin ardından özür diledi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T16:31+0300

2021-09-06T16:31+0300

2021-09-06T16:31+0300

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Daily Mail tarafından Facebook'a yüklenen ve polis ile siyah vatandaşlar arasındaki bir tartışmayı gösteren videoda '"Primatları gösteren videoları görmeye devam etmek ister misiniz?" yazısı görüldü. Tepkilerin ardından Facebook Sözcüsü Dani Lever, USA Today'e yaptığı açıklamada, "Bu açıkça kabul edilemez hata. Olanları kabul ettiğimiz anda konu tavsiyeleri özelliğini kapattık ve tekrar yaşanmasını önlemek için konuyu incelemeye başladık" dedi.Lever, kullandıkları yapay zekayı geliştirmeye devam edeceklerini söylerken yaşananlar için özür diledi.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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