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Su dolu bidona düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Su dolu bidona düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'te, evlerinin bahçesinde su dolu bidona düşen 3 yaşındaki Melek Güzel, tedaviye gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T13:11+0300
2021-09-06T13:11+0300
2021-09-06T13:11+0300
türkiye
gaziantep
su
bidon
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Gaziantep'te, 4 Ağustos Cuma günü meydana gelen olayda, evlerinin bahçesinde oyun oynayan Melek Güzel, dengesini kaybedip, su dolu bidona düştü.Bir süre sonra annesi Gizem Güzel tarafından bidonda baygın bulunan küçük Melek, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Melek Güzel, bu sabah hayatını kaybetti.Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Melek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
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gaziantep, su, bidon
Su dolu bidona düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'te, evlerinin bahçesinde su dolu bidona düşen 3 yaşındaki Melek Güzel, tedaviye gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Gaziantep'te, 4 Ağustos Cuma günü meydana gelen olayda, evlerinin bahçesinde oyun oynayan Melek Güzel, dengesini kaybedip, su dolu bidona düştü.
Bir süre sonra annesi Gizem Güzel tarafından bidonda baygın bulunan küçük Melek, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Melek Güzel, bu sabah hayatını kaybetti.
Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Melek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.