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Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Afganistan'ı görüştü
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Afganistan'ı görüştü
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T02:40+0300
2021-09-06T02:40+0300
dünya
afganistan
suudi arabistan
pakistan
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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Pakistan Başbakanı Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ı telefonla aradı.İkili ilişkiler ve Afganistan'daki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Bin Selman, ülkesinin Afganistan'da güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda kardeş Afgan halkının yanında yer aldığını söyledi.Görüşmeye dair başka bilgi verilmedi.İmran Han, daha önce Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Emirliği Veliah Prensi Muhammed bin Zayid ile de telefonda görüşmüş ve Afganistan'daki gelişmeleri ele almıştı.Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Taliban heyetinin Katar'ın başkent Doha'da Pakistan'dan bir heyetle, Afganistan'ın imarı, insani yardımlar ve ikili ilişkiler hakkında görüştüğünü duyurmuştu.
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afganistan, suudi arabistan, pakistan

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Afganistan'ı görüştü

02:40 06.09.2021
© REUTERS / Pakistan Başbakanlığı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı İmran Han
 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı İmran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / Pakistan Başbakanlığı
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Pakistan Başbakanı Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ı telefonla aradı.
İkili ilişkiler ve Afganistan'daki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Bin Selman, ülkesinin Afganistan'da güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda kardeş Afgan halkının yanında yer aldığını söyledi.
Görüşmeye dair başka bilgi verilmedi.
İmran Han, daha önce Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Emirliği Veliah Prensi Muhammed bin Zayid ile de telefonda görüşmüş ve Afganistan'daki gelişmeleri ele almıştı.
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Taliban heyetinin Katar'ın başkent Doha'da Pakistan'dan bir heyetle, Afganistan'ın imarı, insani yardımlar ve ikili ilişkiler hakkında görüştüğünü duyurmuştu.
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