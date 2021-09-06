https://tr.sputniknews.com/20210906/taksim-metro-istasyonunda-intihar-girisimi-1048661185.html

Taksim metro istasyonunda intihar girişimi

Taksim metro istasyonunda intihar girişimi

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taksim metro istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T17:05+0300

2021-09-06T17:05+0300

2021-09-06T17:10+0300

türkiye

metro istanbul

intihar

ring

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Taksim metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu.Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.Metro İstanbul, sefer yapılamayan Şişhane-Osmanbey istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferi yapıldığını belirtti.

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metro istanbul, intihar, ring