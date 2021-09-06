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Taksim metro istasyonunda intihar girişimi
Taksim metro istasyonunda intihar girişimi
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taksim metro istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T17:05+0300
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türkiye
metro istanbul
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Taksim metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu.Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.Metro İstanbul, sefer yapılamayan Şişhane-Osmanbey istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferi yapıldığını belirtti.
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metro istanbul, intihar, ring

Taksim metro istasyonunda intihar girişimi

17:05 06.09.2021 (güncellendi: 17:10 06.09.2021)
© AAMetro - İstanbul
Metro - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AA
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Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taksim metro istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.
Taksim metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
Metro İstanbul, sefer yapılamayan Şişhane-Osmanbey istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferi yapıldığını belirtti.
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