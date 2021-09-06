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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210906/taliban-rehin-aldi-iddiasi-6-amerikan-ucaginin-afganistandan-ayrilamadigi-ileri-suruldu-1048641054.html
'Taliban rehin aldı' iddiası: 6 Amerikan uçağının Afganistan'dan ayrılamadığı ileri sürüldü
'Taliban rehin aldı' iddiası: 6 Amerikan uçağının Afganistan'dan ayrılamadığı ileri sürüldü
ABD'li Kongre üyesi Michael McCaul, 6 Amerikan uçağının Afganistan'dan ayrılamadığını iddia etti. McCaul, "ABD, Taliban'ı tamamen tanıyana kadar Amerikan... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T04:29+0300
2021-09-06T04:35+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
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ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Michael McCaul, Taliban'ın Afganistan'da kalan Amerikan vatandaşları ve Afgan tercümanları taşıyan 6 Amerikan uçağını Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda tuttuğunu ve Washington yönetimi Taliban'ı tanıyana kadar bu kişilerin ayrılmasına izin verilmeyeceğini öne sürdü.NTV'nin haberine göre McCaul, katıldığı Fox News yayınında Afganistan'dan hala tahliye edilemeyen Amerikan vatandaşlarının durumuna ilişkin yorumlarda bulundu.Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda Amerikan vatandaşları ve ABD ile iş birliği yapan Afganları taşıyan 6 Amerikan uçağı olduğunu kaydeden McCaul, bu uçakların iki-üç gündür ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan onay almalarına rağmen kalkamadığını ileri sürdü.McCaul, "Durum bir esir tutmaya dönüyor. ABD, Taliban'ı tamamen tanıyana kadar Amerikan vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına izin vermeyecekler" dedi.McCaul, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığının aksine Afganistan'da sadece 100-200 değil çok daha fazla Amerikan vatandaşının kaldığını sözlerine ekledi.Mezar-ı Şerif'teki yetkililerse havalimanında bekletilen kişilerin pasaport ya da vizeleri bulunmayan Afganlar olduğunu aktardı.
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abd, afganistan, taliban, michael mccaul, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

'Taliban rehin aldı' iddiası: 6 Amerikan uçağının Afganistan'dan ayrılamadığı ileri sürüldü

04:29 06.09.2021 (güncellendi: 04:35 06.09.2021)
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYAfganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Havalimanı girişinde Taliban Özel Kuvvetleri
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Havalimanı girişinde Taliban Özel Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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ABD'li Kongre üyesi Michael McCaul, 6 Amerikan uçağının Afganistan'dan ayrılamadığını iddia etti. McCaul, "ABD, Taliban'ı tamamen tanıyana kadar Amerikan vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına izin vermeyecekler" dedi.
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Michael McCaul, Taliban'ın Afganistan'da kalan Amerikan vatandaşları ve Afgan tercümanları taşıyan 6 Amerikan uçağını Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda tuttuğunu ve Washington yönetimi Taliban'ı tanıyana kadar bu kişilerin ayrılmasına izin verilmeyeceğini öne sürdü.
NTV'nin haberine göre McCaul, katıldığı Fox News yayınında Afganistan'dan hala tahliye edilemeyen Amerikan vatandaşlarının durumuna ilişkin yorumlarda bulundu.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda Amerikan vatandaşları ve ABD ile iş birliği yapan Afganları taşıyan 6 Amerikan uçağı olduğunu kaydeden McCaul, bu uçakların iki-üç gündür ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan onay almalarına rağmen kalkamadığını ileri sürdü.

McCaul, "Durum bir esir tutmaya dönüyor. ABD, Taliban'ı tamamen tanıyana kadar Amerikan vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına izin vermeyecekler" dedi.

McCaul, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığının aksine Afganistan'da sadece 100-200 değil çok daha fazla Amerikan vatandaşının kaldığını sözlerine ekledi.
Mezar-ı Şerif'teki yetkililerse havalimanında bekletilen kişilerin pasaport ya da vizeleri bulunmayan Afganlar olduğunu aktardı.
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