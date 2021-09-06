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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210906/taliban-sozcusu-pencsirde-kontrolu-ele-gecirdik-1048642998.html
Taliban sözcüsü: Pençşir'de kontrolü ele geçirdik
Taliban sözcüsü: Pençşir'de kontrolü ele geçirdik
Taliban sözcüsü, yaptığı açıklamada Pençşir'in kontrol altına alındığını söyledi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T07:52+0300
2021-09-06T07:52+0300
2021-09-06T08:03+0300
taliban kontrolünde afganistan
taliban
pençşir
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Taliban* sözcüsü, ülkede ele geçirilemeyen tek vilayet olan Pençşir'in kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.Sözcü, "Pençşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik" dedi.Pençşir, ülkenin ünlü komutanlarından Ahmet Şah Mesud'un memleketi. Oğlu Ahmet Mesud Taliban'a karşı direnişi örgütlediği öğrenilmişti.Eski Cumhurbaşkanı Eşret Gani'nin yardımcısı Emrullah Salih'in de Penşir'de olduğu belirtilmişti.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
pençşir
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taliban, pençşir
Taliban sözcüsü: Pençşir'de kontrolü ele geçirdik 07:52 06.09.2021 (güncellendi: 08:03 06.09.2021)
Taliban sözcüsü, yaptığı açıklamada Pençşir'in kontrol altına alındığını söyledi.
Taliban* sözcüsü, ülkede ele geçirilemeyen tek vilayet olan Pençşir'in kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.
Sözcü,
"Pençşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik" dedi.
Pençşir, ülkenin ünlü komutanlarından Ahmet Şah Mesud'un memleketi. Oğlu Ahmet Mesud Taliban'a karşı direnişi örgütlediği öğrenilmişti.
Eski Cumhurbaşkanı
Eşret Gani'nin yardımcısı Emrullah Salih'in de Penşir'de olduğu belirtilmişti. *Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.