https://tr.sputniknews.com/20210906/taliban-sozcusu-pencsirde-kontrolu-ele-gecirdik-1048642998.html

Taliban sözcüsü: Pençşir'de kontrolü ele geçirdik

Taliban sözcüsü: Pençşir'de kontrolü ele geçirdik

Taliban sözcüsü, yaptığı açıklamada Pençşir'in kontrol altına alındığını söyledi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T07:52+0300

2021-09-06T07:52+0300

2021-09-06T08:03+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

pençşir

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Taliban* sözcüsü, ülkede ele geçirilemeyen tek vilayet olan Pençşir'in kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.Sözcü, "Pençşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik" dedi.Pençşir, ülkenin ünlü komutanlarından Ahmet Şah Mesud'un memleketi. Oğlu Ahmet Mesud Taliban'a karşı direnişi örgütlediği öğrenilmişti.Eski Cumhurbaşkanı Eşret Gani'nin yardımcısı Emrullah Salih'in de Penşir'de olduğu belirtilmişti.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.

pençşir

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2021

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taliban, pençşir