'Taliban'a dair bekle-gör tavrı alan İran'da endişe, Afganistan'ın yine Körfez etkisine girmesi'

İran'da 18 Haziran seçimini kazanarak Ağustos başında görevine başlayan yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin dış politikada ilk sınavı Afganistan ve Taliban. Göreve başlar başlamaz ABD'nin tek taraflı geri çekilmiş olduğu nükleer anlaşmayla ilgili Viyana'da başlayan süreci koşullu olarak sürdüreceklerini vurgulamış olan Reisi, 'komşularla ilişkileri rayına koyma' vurgulu bir siyaset çerçevesi çizdi. Reisi'nin, ABD ve NATO'nun geri çekilmesi sayesinde 15 Ağustos'tan itibaren Afganistan'ı kontrol altına alan radikal İslamcı terör örgütü Taliban'a yönelik 'yumuşak yaklaşımı' da dikkat çekti. Reisi hükümeti, radikal İslamcı grubun Afganistan'ın Şii topluluklarına davranışına dikkat kesilirken, Taliban'a yönelik azınlık gruplarını da içeren kapsayıcı bir hükümet retoriğini öne çıkardı.Reisi yönetimindeki İran’ın dış politikasını ve Afganistan ile Taliban yönetimine bakışını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Bölümü'nden İran uzmanı Dr. Bilgehan Alagöz'le konuştuk.‘ABD ile karşılıklı kırmızı çizgilerin çekildiği bir süreç devam ediyor'Dr. Bilgehan Alagöz'e göre, Ruhani dönemiyle kıyaslandığında daha muhafazakar bir yapı ortaya çıksa da, İran'ın dış politikada geleneksel devamlılık ilişkisi sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin Viyana'da nisan ayında başlayan nükleer müzakerelerin ardından geldiğini anımsatan Alagöz, seçimin galibi Reisi'nin sürece prensipte bağlı olsa da yaptırımların mutlaka kaldırılması ve ABD’nin olası bir anlaşmadan çekilmemesini garantilemek istediğini vurguladı. ABD'nin de İran’ın balistik füze programı ve askeri faaliyetlerini içeren bir takip anlaşması peşinde olduğunu belirten Alagöz, iki tarafın da kırmızı çizgilerini çekmiş olduğu bir sürecin devam ettiğinin altını çizdi:'Afganistan'la öne çıkan iki konu su ve göç'Alagöz, İran'ın Afganistan'daki gelişmelerden uzun sınırı nedeniyle doğrudan etkilenen bir ülke olarak bu ülkedeki gelişmelere dikkat kesildiğini belirtti. İki ülke arasında su meselesi ve göç meselesinin öne çıktığını anlatan Alagöz, yeni yönetimin Taliban ile ağustos sonundaki görüşmelerde İran'a su akışını garantiye almış göründüğünü aktardı. Göç meselesinin de hassas İran ekonomisini etkilediğini belirten Alagöz, Tahran'ın yasadışı göçün diğer ucunun uzandığı Avrupa'yla müzakereleri de işin içine katarak avantaj sağlama hedefli bir diplomasi tutturduğunun altını çizdi:'Tahran'ın Çin ve Rusya ile söylem paralelliği ön plana çıkacaktır'Diğer yandan Alagöz, yeni İran yönetiminin Afganistan'da Pencşir'e dikkat kesildiğini belirtirken, Tahran'ın kendisine yakın Tacikler ve Hazaraların yeni hükümette temsil edilmesi beklentisini taşıdığını vurguladı. Ancak bunun şu an için mümkün görünmediğini, aksine Taliban'ın Paştunlardan sonra Türklerin yönetim düzeyinde tutulacağı bilgilerinin geldiğini belirten Alagöz, İran'ın nüfuz kurma çabasına giriştiğini söyledi. Pakistan'a kardı bir takım negatif söylemler geliştiğini de aktaran Alagöz, Tahran'ın güvenlik algısına hakim olan Afganistan'da Çin ve Rusya ile söylem paralelliğinin öne çıkması beklentisini dile getirdi:"Bugün Pencşir’de olan gelişmeler önemli. Çünkü İran ilk defa Pakistan’ı doğrudan hedef alan bir açıklamada bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün bazı açıklamaları oldu. Bu şu açıdan önemli. İran’ın yakın olduğu gruplar burada Tacikler ve Hazaralar ve bunların öngördüğü yönetimde çok üst düzey bir temsilinin olması şu an itibariyle mümkün gözükmüyor. Hatta Taliban’ın Peştunlardan sonra en çok Türkleri yönetim düzeyinde tutacağına dair de bazı bilgiler paylaşılıyor. Halihazırda Taliban içinde 20-30 bin kadar Türk kökenli savaşçının da olduğu söyleniyor. Önemli bazı vilayetlerin vali yardımcılığına Türk kökenli birinin getirileceği gibi bilgiler paylaşılıyor. O sebeple İran burada bir nüfuz kurma çabası içerisinde. Bu noktada da daha çok Rusya, Çin ve Pakistan ekseninde hareket ediyordu ki bugün Pakistan’a karşı bazı negatif söylemler gelişti. Bundan sonraki İran’ın Afganistan politikasında Çin ve Rusya ile olan söylem paralelliği daha ön plana çıkacaktır. İran’ın şu anki Kudüs Kuvvetleri Gücü’nün başındaki komutanın da önceki görev yerinin Afganistan olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla İran’ın şu an güvenlik algısında Afganistan oldukça hakim olduğu bir bölge. O sebeple de İran kendi şahsına münhasır Afganistan politikaları geliştirmeye devam edecek.”'İran, Taliban konusunda bekle-gör siyaseti izlese de önceliği Afganistan'ın yine Körfez'in nüfuz alanına girmemesi'Alagöz, genel anlamda İran’ın Taliban yönetimindeki bir Afganistan konusunda diğer ülkeler gibi bekle-gör stratejisine geçtiğini kaydetti. Tahran'ın 1990'larda olduğu gibi Afganistan'ın yeniden başta Suudi Arabistan ve Körfez nüfuzuna girmesi karşısında Taliban'la diplomasi kanalları geliştirmeye çalıştığını belirten Alagöz, önceliğin de bu mesele olduğunun altını çizdi:

