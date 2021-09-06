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TBB Başkanı Feyzioğlu: Avukatların yüzde 60’ı yıllık ortalamada asgari ücret kazanmıyor
© DHAMetin Feyzioğlu
© DHA
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, artan sayıları nedeniyle avukatların çok zor durumda olduğunu söyledi. Feyzioğlu, "Bugün meslektaşlarımızın en az yüzde 50'si belki yüzde 60'ı yıllık ortalamada asgari ücret kazanmıyor. Siz bakmayın birtakım dizilerde avukatın lüks hayatlar yaşayan kişi olarak resmedilmesine" dedi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya gitti.
Programına Ağrı Adliyesi'ni ziyaret ederek başlayan Feyzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can ile görüştükten sonra avukatlarla bir araya geldi. Ağrı Barosu avukatlarının sorunlarını dinleyen Feyzioğlu, adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.
Türkiye Barolar Birliği olarak önceliklerinin avukat meslektaşlarının dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmek olduğunu belirten Feyzioğlu, şunları söyledi:
"Meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek, vatandaşlarımızın yargıya ilişkin sorunlarını çözümler üretmek. Bu sorunları sahadan öğreniyoruz. Sorunu kimden öğrenirsiniz? Yaşayanlardan öğrenebilirsiniz. Sorunu kitaptan öğrenmeniz ya da aracıyla bir şekilde öğrenmeniz sağlıklı değil. Doğrudan yaşayandan öğreneceksiniz. Bunun için baro ve şehir ziyaretlerine önem veriyorum. Bugün Ağrı Barosu'nda meslektaşlarımızla buluştum. Pandemide seyahatlerimizi azaltmıştık. İnsan Hakları Eylem Planı adım adım yürürlüğe konan, çok somut adımlar içeren, mademler içeren plan. Onların içinde bir yerde şunun yazılmasını sağladık; insan hakkını korumasını istediğiniz avukatın insan hakkı var. avukat insan hakkını korusun diyoruz, o avukatın da bir insan hakkı var. CMK'da, adli yardımda göreve koşan avukatın emeği, alın terinin karşılığını alabilmesi lazım.
'ARTAN SAYIMIZ NEDENİYLE AVUKATLAR ÇOK ZOR DURUMDA'
"Bugün meslektaşlarımızın en az yüzde 50'si belki yüzde 60'ı yıllık ortalamada asgari ücret kazanmıyor. Siz bakmayın birtakım dizilerde avukatın lüks hayatlar yaşayan kişi olarak resmedilmesine. Artan sayımız nedeniyle avukatlar çok zor durumda" diye devam eden Feyzioğlu, şunları söyledi:
" 60 bin meslektaşımız 5 yıllık meslek kıdeminin altında. Bunlar hepimizin evlatları, cocukları, kardeşleri ve onların sorunlarını çözmezsek vatandaşın insan hakkını koruyacak avukatı sahipsiz bırakırsınız. Sonunda vatandaş bundan zarar görür. Bunu çözmemiz lazım. Adli yıl açılışında da dile getirdim; CMK ve adli yardım görevlendirmelerinde ödenen ücretten KDV yükünü kaldırmamamız lazım. Çünkü bu hizmet doğrudan doğruya vatandaşın menafatine bir iş olacak. Bir ikincisi avukata yönelik şiddet aslında avukatın hakkını savunduğu vatandaşa yöneliktir. İcra mahallerinde, haciz mahallerinrde zorunlu polis korumasına ilişkin kanun istiyoruz. Kanunda herşeyi hazırladık, taslağımız hazır. Yetkililerle çalıştık, bu yasama döneminde bunun kanunlaşmasını arzu ediyoruz."
'HSK'nin yapısı üzerine somut önerilerimiz olacak'
Anayasa değişikliği konusunda da görüşlerini dile getiren Feyzioğlu, şunları söyledi:
"Kuşkusuz kapsamlı Anayasa değişikliği diyorum buna. Kapsamla Anayasa değişikliği, önerisine, projesinde biz özellikle savunmanın bağımsızlığının güçlendirilmesi yargının güvenilirliğinin artırılması noktasında önerilerimizi sunuyoruz. Adli yıl açılışında da dile getirdim. HSK'nin yapısı üzerine somut önerilerimiz olacak. Yargı üzerine toz konmaması lazım, yargının polemiklerin dışına taşınabilmesi lazım. Bu amaçla önerimiz hazır, savunmanın güçlendirilmesi için, baroların etkinliğinin artırılması için önerilerimiz hazır. Biz yapıcı bir şekilde devletimizle çalışacağız, vatandaşımız için çalışacağız."