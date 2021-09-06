https://tr.sputniknews.com/20210906/tbb-baskani-feyzioglu-avukatlarin-yuzde-60i-yillik-ortalamada-asgari-ucret-kazanmiyor-1048656909.html

TBB Başkanı Feyzioğlu: Avukatların yüzde 60’ı yıllık ortalamada asgari ücret kazanmıyor

TBB Başkanı Feyzioğlu: Avukatların yüzde 60’ı yıllık ortalamada asgari ücret kazanmıyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, artan sayıları nedeniyle avukatların çok zor durumda olduğunu söyledi. Feyzioğlu, "Bugün meslektaşlarımızın en... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T15:19+0300

2021-09-06T15:19+0300

2021-09-06T15:19+0300

türkiye

ağrı

metin feyzioğlu

türkiye barolar birliği

hsk

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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya gitti. Programına Ağrı Adliyesi'ni ziyaret ederek başlayan Feyzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can ile görüştükten sonra avukatlarla bir araya geldi. Ağrı Barosu avukatlarının sorunlarını dinleyen Feyzioğlu, adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.Türkiye Barolar Birliği olarak önceliklerinin avukat meslektaşlarının dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmek olduğunu belirten Feyzioğlu, şunları söyledi:'ARTAN SAYIMIZ NEDENİYLE AVUKATLAR ÇOK ZOR DURUMDA'"Bugün meslektaşlarımızın en az yüzde 50'si belki yüzde 60'ı yıllık ortalamada asgari ücret kazanmıyor. Siz bakmayın birtakım dizilerde avukatın lüks hayatlar yaşayan kişi olarak resmedilmesine. Artan sayımız nedeniyle avukatlar çok zor durumda" diye devam eden Feyzioğlu, şunları söyledi:'HSK'nin yapısı üzerine somut önerilerimiz olacak'Anayasa değişikliği konusunda da görüşlerini dile getiren Feyzioğlu, şunları söyledi:

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ağrı, metin feyzioğlu, türkiye barolar birliği, hsk