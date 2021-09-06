https://tr.sputniknews.com/20210906/tedavi-icin-gittigi-hastanenin-onunden-ambulans-kacirdi-1048640385.html

Tedavi için gittiği hastanenin önünden ambulans kaçırdı

Tedavi için gittiği hastanenin önünden ambulans kaçırdı

Karaman'da tedavi için gittiği hastanenin önündeki ambulansı kaçıran Rıza Y., aracın peşinden koşan şoför ve polis tarafından yakalandı. Rıza Y’nin 2.25 promil... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T02:58+0300

2021-09-06T02:58+0300

2021-09-06T02:58+0300

türkiye

karaman

ambulans

alkollü sürücü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048640360_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_668a2fc7e47c24c4d725a9e42e47a925.jpg

Olay, saat 22.00 sıralarında Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Tartıştığı kişi ya da kişiler tarafından darp edilen Rıza Y., tedavisinin ardından taburcu oldu. Rıza Y., acil servis önünde beklediği sırada, bir ambulans trafik kazasında ağır şekilde yaralanan bir kişiyi hastaneye getirdi. Yaralı, ambulanstan indirilip acil servise alındı. Şoförün yardım etmek için araçtan indiği sırada Rıza Y. de ambulansa binip çalıştırdı. Bu sırada acil servisin kapısına kadar yaralının taşınmasına yardımcı olan şoför, ambulansın çalıştırıldığını fark edince hızla geri döndü. Ancak Rıza Y. ambulansla kaçmaya başladı. Şoför, polis ve hastanenin güvenlik görevlileriyle birlikte ambulansın peşinden koşup fazla uzaklaşmadan durdurdu. Rıza Y., zorla ambulanstan indirildi.Gözaltına alınan Rıza Y., "Ambulansı neden kaçırdınız?" sorusuna, ''Kaçırmadım ki, beni eve götürün dedim. Götürmediler. Bende dedim, şununla biraz gideyim. Zaten duracaktım” diye konuştu. Eli kelepçeli bir şekilde polis aracına bindirilen Rıza Y., kameraya el sallayıp, ''Poz vereyim mi?'' dedi.Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduRıza Y.'nin yapılan alkol testinde 2.25 promil alkollü olduğu saptandı. Ambulansı kaçırdığı ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu için hakkında soruşturma başlatılan Rıza Y.'ye ayrıca alkollü araç kullanmaktan 1.340 TL idari para cezası uygulanıp, ehliyetine 6 ay süreli el konulduğu öğrenildi.

türkiye

karaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

karaman, ambulans, alkollü sürücü