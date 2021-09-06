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Temizlik görevlisi su alırken vana kırıldı: Aksaray metrosu sular altında kaldı
Temizlik görevlisi su alırken vana kırıldı: Aksaray metrosu sular altında kaldı
Aksaray metro istasyonunda, temizlik görevlisi yangın söndürme hortumundan su alırken vana kırıldı. Bu nedenle istasyon sular altında kaldı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T23:46+0300
2021-09-07T00:04+0300
yaşam
metro
su baskını
vana
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Aksaray metro istasyonunda öğle saatlerinde temizlik görevlisi yangın söndürme borusundan su alırken vana kırıldı. Borudan tazyikli bir şekilde su aktı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre istasyon bir anda sular altında kaldı. Temizlik görevlisi durumu amirine bildirmesiyle ana vana kapatılarak su akışı durduruldu. Yaşanan olay sonrasında metro seferlerinde aksamalar yaşandı. Yapılan müdahalenin ardından metro seferleri normale döndü. Yaşanan su baskını yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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metro, su baskını, vana

Temizlik görevlisi su alırken vana kırıldı: Aksaray metrosu sular altında kaldı

23:46 06.09.2021 (güncellendi: 00:04 07.09.2021)
© DHATemizlik görevlisi su alırken vana kırıldı Aksaray Metrosu sular altında kaldı
Temizlik görevlisi su alırken vana kırıldı Aksaray Metrosu sular altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© DHA
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Aksaray metro istasyonunda, temizlik görevlisi yangın söndürme hortumundan su alırken vana kırıldı. Bu nedenle istasyon sular altında kaldı.
Aksaray metro istasyonunda öğle saatlerinde temizlik görevlisi yangın söndürme borusundan su alırken vana kırıldı. Borudan tazyikli bir şekilde su aktı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre istasyon bir anda sular altında kaldı. Temizlik görevlisi durumu amirine bildirmesiyle ana vana kapatılarak su akışı durduruldu.
Yaşanan olay sonrasında metro seferlerinde aksamalar yaşandı. Yapılan müdahalenin ardından metro seferleri normale döndü. Yaşanan su baskını yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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