https://tr.sputniknews.com/20210906/temizlik-gorevlisi-su-alirken-vana-kirildi-aksaray-metrosu-sular-altinda-kaldi-1048670796.html

Temizlik görevlisi su alırken vana kırıldı: Aksaray metrosu sular altında kaldı

Temizlik görevlisi su alırken vana kırıldı: Aksaray metrosu sular altında kaldı

Aksaray metro istasyonunda, temizlik görevlisi yangın söndürme hortumundan su alırken vana kırıldı. Bu nedenle istasyon sular altında kaldı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T23:46+0300

2021-09-06T23:46+0300

2021-09-07T00:04+0300

yaşam

metro

su baskını

vana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048670771_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c1c8ed5a5a4c5512f76dbc6b04818cc.jpg

Aksaray metro istasyonunda öğle saatlerinde temizlik görevlisi yangın söndürme borusundan su alırken vana kırıldı. Borudan tazyikli bir şekilde su aktı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre istasyon bir anda sular altında kaldı. Temizlik görevlisi durumu amirine bildirmesiyle ana vana kapatılarak su akışı durduruldu. Yaşanan olay sonrasında metro seferlerinde aksamalar yaşandı. Yapılan müdahalenin ardından metro seferleri normale döndü. Yaşanan su baskını yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

metro, su baskını, vana