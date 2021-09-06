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Sözcü gazetesi: THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı istifa etti
Sözcü gazetesi: THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı istifa etti
Sözcü gazetesinin aktardığına göre, yaklaşık 3 yıldır Türk Hava Kurumu'nu yöneten Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı istifa etti. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T13:52+0300
2021-09-06T13:52+0300
2021-09-06T14:28+0300
thk
türkiye
cenap aşçı
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Son dönemde orman yangınlarıyla Türkiye gündemini en çok meşgul eden konuların başında gelen Türk Hava Kurumu’ndan istifa haberi geldi.Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre yaklaşık 3 yıl önce kurumu yönetmek üzere atanan kayyum heyetinin başkanı Cenap Aşçı istifa etti.
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thk, cenap aşçı
Sözcü gazetesi: THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı istifa etti 13:52 06.09.2021 (güncellendi: 14:28 06.09.2021)
Sözcü gazetesinin aktardığına göre, yaklaşık 3 yıldır Türk Hava Kurumu'nu yöneten Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı istifa etti.
Son dönemde orman yangınlarıyla Türkiye gündemini en çok meşgul eden konuların başında gelen Türk Hava Kurumu’ndan istifa haberi geldi.
Sözcü'den Yusuf Demir'in
haberine
göre yaklaşık 3 yıl önce kurumu yönetmek üzere atanan kayyum heyetinin başkanı Cenap Aşçı istifa etti.