https://tr.sputniknews.com/20210906/thk-kayyum-heyeti-baskani-asci-istifa-etti-1048653011.html

Sözcü gazetesi: THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı istifa etti

Sözcü gazetesi: THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı istifa etti

Sözcü gazetesinin aktardığına göre, yaklaşık 3 yıldır Türk Hava Kurumu'nu yöneten Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı istifa etti. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T13:52+0300

2021-09-06T13:52+0300

2021-09-06T14:28+0300

thk

türkiye

cenap aşçı

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Son dönemde orman yangınlarıyla Türkiye gündemini en çok meşgul eden konuların başında gelen Türk Hava Kurumu’ndan istifa haberi geldi.Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre yaklaşık 3 yıl önce kurumu yönetmek üzere atanan kayyum heyetinin başkanı Cenap Aşçı istifa etti.

türkiye

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thk, cenap aşçı