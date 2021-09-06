Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210906/thk-kayyum-heyeti-baskani-asci-istifa-etti-1048653011.html
Sözcü gazetesi: THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı istifa etti
Sözcü gazetesi: THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı istifa etti
Sözcü gazetesinin aktardığına göre, yaklaşık 3 yıldır Türk Hava Kurumu'nu yöneten Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı istifa etti. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T13:52+0300
2021-09-06T14:28+0300
thk
türkiye
cenap aşçı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1045166665_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_97ee2846ad90f5c3ec7e13a877b82624.jpg
Son dönemde orman yangınlarıyla Türkiye gündemini en çok meşgul eden konuların başında gelen Türk Hava Kurumu’ndan istifa haberi geldi.Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre yaklaşık 3 yıl önce kurumu yönetmek üzere atanan kayyum heyetinin başkanı Cenap Aşçı istifa etti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1045166665_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_255957cd12e84c9d21b18ec855a3e02c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
thk, cenap aşçı

Sözcü gazetesi: THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı istifa etti

13:52 06.09.2021 (güncellendi: 14:28 06.09.2021)
© AATHK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı
THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AA
Abone ol
Sözcü gazetesinin aktardığına göre, yaklaşık 3 yıldır Türk Hava Kurumu'nu yöneten Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı istifa etti.
Son dönemde orman yangınlarıyla Türkiye gündemini en çok meşgul eden konuların başında gelen Türk Hava Kurumu’ndan istifa haberi geldi.
Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre yaklaşık 3 yıl önce kurumu yönetmek üzere atanan kayyum heyetinin başkanı Cenap Aşçı istifa etti.
700000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:28'Rusça, gençlere iş bulmada avantaj sağlıyor'
14:25İspanya'da Neandertallere ait 60 bin yıllık kalıntılar bulundu
14:19Ermenistan, tek dozluk Rus aşısı Sputnik Light’ı onayladı
14:12Bahreyn Kralı: Türkiye ile ilişkiler ileri düzeyde ve iş birliği gelişiyor
14:06Galatasaray, Aliou Dieng için teklifini yaptı
14:0439 yıldır komada olan Fransa Milli Takımı futbolcusu hayatını kaybetti
13:53Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ‘adli yıl’ eleştirilerine yanıt
13:52Sözcü gazetesi: THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı istifa etti
13:41Bakan Elvan açıkladı: 3.5 yılda 9 milyar 452 milyon liralık kamu mülkü satıldı
13:40Hukukçulardan zırhlı araç kazalarına etkin soruşturma çağrısı: ‘Olağanüstü bir şey’
13:40Napolyon Bonaparte'ın, üzerinde DNA izleri bulunan ilk şapkası açık artırmaya çıkarılıyor
13:39Rusya: Gine Cumhurbaşkanı Conde derhal serbest bırakılmalı
13:25Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştı: Tahtaya 'Oku, düşün, uygula, neticelendir' yazdı
13:19Bakan Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul’da metronun simgesi değişti
13:15‘Rusya-Çin ortak tasarımı yolcu uçağının üretimine başlandı’
13:14Yeni elektrikli otomobil tanıtıldı: Saatte 100 kilometre hıza yalnızca 3.2 saniyede çıkabiliyor
13:12FSB, İnguşetya’da polislere karşı saldırı planlayan dört IŞİD üyesini yakaladı
13:11Su dolu bidona düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
13:10Kadın iç çamaşırı çalan adam yakalandı
13:04Yazar Yüksel: Dünyanın dörtte üçünden fazlası mitolojiyle ayakta