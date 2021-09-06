https://tr.sputniknews.com/20210906/tirdaki-ev-esyalari-arasinda-275-kilo-eroin-ele-gecirildi-1048655118.html

TIR'daki ev eşyaları arasında 275 kilo eroin ele geçirildi

TIR'daki ev eşyaları arasında 275 kilo eroin ele geçirildi

Şanlurfa'da ev eşyaları ile dolu TIR'da yapılan aramada piyasa değeri 20 milyon lira olan 275 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T14:38+0300

2021-09-06T14:38+0300

2021-09-06T14:38+0300

türkiye

şanlıurfa

tir

şanlıurfa il emniyet müdürlüğü

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ev eşyalarını taşıyan TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Van'dan gelen TIR'ı kent girişinde durduran polisler arama yaptı. Dorse kapağında Müslüm Gürses fotoğrafı da bulunan TIR'da ev eşyaları arasına gizlenmiş 529 pakette 275 kilo eroin ele geçirildi.Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtilen eroine el koyan ekipler, isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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şanlıurfa, tir, şanlıurfa il emniyet müdürlüğü