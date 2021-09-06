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TIR'daki ev eşyaları arasında 275 kilo eroin ele geçirildi
TIR'daki ev eşyaları arasında 275 kilo eroin ele geçirildi
Şanlurfa'da ev eşyaları ile dolu TIR'da yapılan aramada piyasa değeri 20 milyon lira olan 275 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T14:38+0300
2021-09-06T14:38+0300
türkiye
şanlıurfa
tir
şanlıurfa il emniyet müdürlüğü
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ev eşyalarını taşıyan TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Van'dan gelen TIR'ı kent girişinde durduran polisler arama yaptı. Dorse kapağında Müslüm Gürses fotoğrafı da bulunan TIR'da ev eşyaları arasına gizlenmiş 529 pakette 275 kilo eroin ele geçirildi.Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtilen eroine el koyan ekipler, isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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şanlıurfa, tir, şanlıurfa il emniyet müdürlüğü

TIR'daki ev eşyaları arasında 275 kilo eroin ele geçirildi

14:38 06.09.2021
© DHATIR'daki ev eşyaları arasında 275 kilo eroin ele geçirildi
TIR'daki ev eşyaları arasında 275 kilo eroin ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© DHA
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Şanlurfa'da ev eşyaları ile dolu TIR'da yapılan aramada piyasa değeri 20 milyon lira olan 275 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ev eşyalarını taşıyan TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Van'dan gelen TIR'ı kent girişinde durduran polisler arama yaptı. Dorse kapağında Müslüm Gürses fotoğrafı da bulunan TIR'da ev eşyaları arasına gizlenmiş 529 pakette 275 kilo eroin ele geçirildi.
Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtilen eroine el koyan ekipler, isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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