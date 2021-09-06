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https://tr.sputniknews.com/20210906/turk-oyuncu-abdnin-reyting-rekorlari-kiran-dizisinde--1048648532.html
Türk oyuncu, ABD'nin reyting rekorları kıran dizisinde
Türk oyuncu, ABD'nin reyting rekorları kıran dizisinde
Türk oyuncu Esin Varan, 'House of Cards', 'Sex and the City', 'Homeland' gibi dizilerin yönetmeni John David Coles'ın yönettiği 'Law and Order' adlı dizide rol... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T12:17+0300
2021-09-06T12:17+0300
yaşam
abd
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oyuncu
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'Law and Order' dizisinde yer almanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Esin Varan, "Böyle büyük oyuncularla aynı sahnelerde olmak, çekim aralarında sohbet etmek, NBC gibi bir kanalın binlerce adayın arasından beni seçmesi inanılmaz gurur vericiydi. Seçmeler tam 7 aşamalıydı. Bu süreçte, cast yönetmeni, yapımcılar, yönetmen ve kanal tarafından ayrı ayrı onaylanmak zorundaydım" dedi.Şimdilerde Broadway projesi için provalara başladığını anlatan Varan, "Aslında oyun, 2020 mart ayında çıkacaktı. Ancak son tarih, 2022 mart ayı olarak belirlendi. Broadway pandemi nedeniyle uzun süredir kapalıydı o yüzden sahneye geri dönmek çok heyecanlı. Aynı zamanda ismini gizli tutmak zorunda olduğum bir Amazon projesinin çekimlerine başlayacağım. Çekimleri Atlanta'da olacak dizide başrollerden birini oynuyorum. Oyunculuk harici, yazar koltuğuna da oturduğum bir projenin çekimlerine başlayacağız. Sesini duyuramamış tüm Müslüman kadınların adına yazdığım bir film. Amerika’daki oyunculuk serüvenimi YouTube'da vlog haline getirdim ve Türkçe olarak dizilerin, filmlerin kamera arkalarını, buradaki oyunculuk sürecimi paylaşıyorum. Serüvenime ortak olan ve destekleyen o kadar çok kişi var ki.. Böyle desteklendiğimi görmek bana daha çok güç veriyor" ifadelerini kullandı.Konservatuara onur bursu ile girdiABD'de oyunculuk yapmak küçük yaşlardan bu yana hayali olan Esin Varan, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra New York'a yerleşti. Girdiği beş okulun seçmelerinde burs alan Varan, American Academy of Dramatic Arts'ta burslu okuma şansı elde etti.Genç oyuncu, ABD'nin ilk kurulan konservatuarına o sene sadece bir kişiye verilen onur bursu ile girme hakkı elde etti. Okulu bitince Amerika’nın en büyük Broadway yapımcılarından birinin oyununda başrol alan Varan, oyunculuk serüvenine reklam ve film çekimleri ile devam etti. Esin Varan, şimdi de televizyon dizilerinde oynuyor.
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abd, film, dizi, oyuncu, broadway

Türk oyuncu, ABD'nin reyting rekorları kıran dizisinde

12:17 06.09.2021
© DHATürk oyuncu Esin Varan
Türk oyuncu Esin Varan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© DHA
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Türk oyuncu Esin Varan, 'House of Cards', 'Sex and the City', 'Homeland' gibi dizilerin yönetmeni John David Coles'ın yönettiği 'Law and Order' adlı dizide rol aldı. Ünlü oyuncu Christopher Meloni ve Dylan McDermott ile kamera karşısına geçen Varan, Amerikalı doktor Atul Sharma’yı canlandırdı.
'Law and Order' dizisinde yer almanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Esin Varan, "Böyle büyük oyuncularla aynı sahnelerde olmak, çekim aralarında sohbet etmek, NBC gibi bir kanalın binlerce adayın arasından beni seçmesi inanılmaz gurur vericiydi. Seçmeler tam 7 aşamalıydı. Bu süreçte, cast yönetmeni, yapımcılar, yönetmen ve kanal tarafından ayrı ayrı onaylanmak zorundaydım" dedi.
Şimdilerde Broadway projesi için provalara başladığını anlatan Varan, "Aslında oyun, 2020 mart ayında çıkacaktı. Ancak son tarih, 2022 mart ayı olarak belirlendi. Broadway pandemi nedeniyle uzun süredir kapalıydı o yüzden sahneye geri dönmek çok heyecanlı. Aynı zamanda ismini gizli tutmak zorunda olduğum bir Amazon projesinin çekimlerine başlayacağım. Çekimleri Atlanta'da olacak dizide başrollerden birini oynuyorum. Oyunculuk harici, yazar koltuğuna da oturduğum bir projenin çekimlerine başlayacağız. Sesini duyuramamış tüm Müslüman kadınların adına yazdığım bir film. Amerika’daki oyunculuk serüvenimi YouTube'da vlog haline getirdim ve Türkçe olarak dizilerin, filmlerin kamera arkalarını, buradaki oyunculuk sürecimi paylaşıyorum. Serüvenime ortak olan ve destekleyen o kadar çok kişi var ki.. Böyle desteklendiğimi görmek bana daha çok güç veriyor" ifadelerini kullandı.

Konservatuara onur bursu ile girdi

ABD'de oyunculuk yapmak küçük yaşlardan bu yana hayali olan Esin Varan, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra New York'a yerleşti. Girdiği beş okulun seçmelerinde burs alan Varan, American Academy of Dramatic Arts'ta burslu okuma şansı elde etti.
Genç oyuncu, ABD'nin ilk kurulan konservatuarına o sene sadece bir kişiye verilen onur bursu ile girme hakkı elde etti. Okulu bitince Amerika’nın en büyük Broadway yapımcılarından birinin oyununda başrol alan Varan, oyunculuk serüvenine reklam ve film çekimleri ile devam etti. Esin Varan, şimdi de televizyon dizilerinde oynuyor.
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