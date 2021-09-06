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UEFA'dan deplasman yasağı kararı
UEFA'dan deplasman yasağı kararı
UEFA, deplasman takımı taraftarlarına yönelik yasağın kaldırıldığını ve izin verilen stadyum kapasitesinin yüzde 5'inin deplasman takımı taraftarlarına... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
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UEFA'dan deplasman yasağı kararı

21:47 06.09.2021 (güncellendi: 21:52 06.09.2021)
© REUTERS / Tolga BozogluMedipo Başakşehir, PSG
Medipo Başakşehir, PSG - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / Tolga Bozoglu
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Ayrıntılar geliyor
UEFA, deplasman takımı taraftarlarına yönelik yasağın kaldırıldığını ve izin verilen stadyum kapasitesinin yüzde 5'inin deplasman takımı taraftarlarına ayrılacağını açıkladı.
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