https://tr.sputniknews.com/20210906/ukrayna-disisleri-bakani-zelenskiy-putin-ile-gorusmeye-hazir-1048641505.html

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Zelenskiy, Putin ile görüşmeye hazır

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Zelenskiy, Putin ile görüşmeye hazır

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev’in Ukrayna lideri Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesine hazır olduğunu, ancak Moskova'nın ‘bu... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T05:47+0300

2021-09-06T05:47+0300

2021-09-06T05:47+0300

dünya

rusya

vladimir putin

ukrayna

vladimir zelenskiy

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Inter televizyonuna konuk olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesine hazır olduğunu, ancak Moskova'nın ‘bu toplantıdan kaçındığı’ yönünde izlenim oluştuğunu ifade etti.Kuleba, “Biz bu görüşmeden saklanmıyoruz ve hazırız, fakat özellikle Rus tarafının bu görüşmeden kaçınmak için sürekli bahaneler bulduğu yönünde izlenim oluşuyor” diye konuştu.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in net bir şekilde görüşmeye hazır olduğunu söylediğini vurgulayarak, “Rusya-Ukrayna ilişkilerinin bugün içinde bulunduğu durum üzücü. Teoride elbette ilişkilerin düzeltilmesi gerekiyor. Ancak şimdiye kadar Kiev’den aynı siyasi iradeyi görmüyoruz” demişti.Peskov ayrıca Kırım’ın Putin ile Zelenskiy arasındaki olası görüşmenin konusu olamayacağını, bu nedenle görüşmeye yönelik bir ilerleme kaydedilemediğini de eklemişti.

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