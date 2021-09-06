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Ukrayna Dışişleri Bakanı: Zelenskiy, Putin ile görüşmeye hazır
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Zelenskiy, Putin ile görüşmeye hazır
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev’in Ukrayna lideri Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesine hazır olduğunu, ancak Moskova'nın ‘bu... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T05:47+0300
2021-09-06T05:47+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ukrayna
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Inter televizyonuna konuk olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesine hazır olduğunu, ancak Moskova'nın ‘bu toplantıdan kaçındığı’ yönünde izlenim oluştuğunu ifade etti.Kuleba, “Biz bu görüşmeden saklanmıyoruz ve hazırız, fakat özellikle Rus tarafının bu görüşmeden kaçınmak için sürekli bahaneler bulduğu yönünde izlenim oluşuyor” diye konuştu.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in net bir şekilde görüşmeye hazır olduğunu söylediğini vurgulayarak, “Rusya-Ukrayna ilişkilerinin bugün içinde bulunduğu durum üzücü. Teoride elbette ilişkilerin düzeltilmesi gerekiyor. Ancak şimdiye kadar Kiev’den aynı siyasi iradeyi görmüyoruz” demişti.Peskov ayrıca Kırım’ın Putin ile Zelenskiy arasındaki olası görüşmenin konusu olamayacağını, bu nedenle görüşmeye yönelik bir ilerleme kaydedilemediğini de eklemişti.
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rusya, vladimir putin, ukrayna, vladimir zelenskiy

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Zelenskiy, Putin ile görüşmeye hazır

05:47 06.09.2021
© Sputnik / Alexei Nikolskiy / Fotoğraf bankasına girParis'te dün düzenlenen Donbass konulu 'Normandiya Dörtlüsü' zirvesinde Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderleri: Putin - Macron - Zelenskiy
Paris'te dün düzenlenen Donbass konulu 'Normandiya Dörtlüsü' zirvesinde Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderleri: Putin - Macron - Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Alexei Nikolskiy
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev’in Ukrayna lideri Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesine hazır olduğunu, ancak Moskova'nın ‘bu toplantıdan kaçındığı’ yönünde izlenim oluştuğunu savundu.
Inter televizyonuna konuk olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesine hazır olduğunu, ancak Moskova'nın ‘bu toplantıdan kaçındığı’ yönünde izlenim oluştuğunu ifade etti.

Kuleba, “Biz bu görüşmeden saklanmıyoruz ve hazırız, fakat özellikle Rus tarafının bu görüşmeden kaçınmak için sürekli bahaneler bulduğu yönünde izlenim oluşuyor” diye konuştu.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in net bir şekilde görüşmeye hazır olduğunu söylediğini vurgulayarak, “Rusya-Ukrayna ilişkilerinin bugün içinde bulunduğu durum üzücü. Teoride elbette ilişkilerin düzeltilmesi gerekiyor. Ancak şimdiye kadar Kiev’den aynı siyasi iradeyi görmüyoruz” demişti.

Peskov ayrıca Kırım’ın Putin ile Zelenskiy arasındaki olası görüşmenin konusu olamayacağını, bu nedenle görüşmeye yönelik bir ilerleme kaydedilemediğini de eklemişti.
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