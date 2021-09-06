https://tr.sputniknews.com/20210906/ukrayna-ordusu-kirim-ile-sinir-bolgesinde-tatbikat-duzenleyecek-1048665630.html

Ukrayna ordusu Kırım ile sınır bölgesinde tatbikat düzenleyecek

Ukrayna ordusu Kırım ile sınır bölgesinde tatbikat düzenleyecek

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu ay Kırım ile sınırı bulunan Herson bölgesinde askeri tatbikat düzenleyeceği öğrenildi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T20:08+0300

2021-09-06T20:08+0300

2021-09-06T20:08+0300

ukrayna

tatbikat

kırım

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Herson bölge yönetimi basın dairesinden yapılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin bu ay Kırım ile sınırı bulunan bölgede askeri tatbikat gerçekleştireceği belirtildi.İdarenin Facebook sayfasında yayınlanan açıklamada, “9 Eylül'den 30 Eylül'e kadar askeri teçhizat ve personelin Skadovsk bölgesinde bulunan Yagorlık test poligonuna sevkiyatı planlanıyor. Orada hakiki atışların yapılacağı askeri tatbikat düzenlenecek” ifadelerine yer verildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri geçen temmuzda da Kırım ile sınır bölgesinde tatbikat gerçekleştirmiş, tatbikat kapsamında hava savunma birimleri, Buk uçaksavar füze sistemleri yardımı ile göreceli düşmanın hava saldırısını püskürtme çalışması yapmıştı.

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ukrayna, tatbikat, kırım