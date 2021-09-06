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Ukrayna’da Rusya ile dostluk anıtı kaldırıldı
Ukrayna’da Rusya ile dostluk anıtı kaldırıldı
Kiev ile Moskova arasındaki uzun vadeli dostluk onuruna 2001 yılında dikilen ve yıllardır Ukraynalı milliyetçiler tarafından zarar verilen anıt söküldü. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T18:48+0300
2021-09-06T18:48+0300
rusya
ukrayna
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Batı yanlısı Golos partisinden Alina Mihailova Facebook’tan yaptığı açıklamada 20 yıldır Ukrayna’nın Goloseyevskiy bölgesinde duran anıtın yıkılmasını kutladı.Anıt son zamanlarda mavi ve kırmızı boyalarla boyanıyor, üzerine ‘Slava Ukraini’ (Yaşasın Ukrayna) gibi sloganlar yazılıyordu.Mihailova, “Moskova ile dostluk anıtı söküldü. Bu granit parça artık Kiev’de değil. Bu bizim için bir zaferdir” ifadelerini kullandı.Anıtın şu an bölge yönetimi tarafından saklandığını, gelecekte bir gün‘totaliterlik müzesinde’ sergileneceğini belirten Mihailova, ‘işgalci bir devleti yücelten her yerin hayatını kaybeden binlerce Ukraynalının ruhlarına tükürmek’ anlamına geldiğini iddia etti.Anıtın kaldırılması kararı ise temmuz ayında verilmişti.
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rusya, ukrayna

Ukrayna’da Rusya ile dostluk anıtı kaldırıldı

18:48 06.09.2021
© Fotoğraf : WikimapiaUkrayna’da Rusya ile dostluk anıtı
Ukrayna’da Rusya ile dostluk anıtı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© Fotoğraf : Wikimapia
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Kiev ile Moskova arasındaki uzun vadeli dostluk onuruna 2001 yılında dikilen ve yıllardır Ukraynalı milliyetçiler tarafından zarar verilen anıt söküldü.
Batı yanlısı Golos partisinden Alina Mihailova Facebook’tan yaptığı açıklamada 20 yıldır Ukrayna’nın Goloseyevskiy bölgesinde duran anıtın yıkılmasını kutladı.
Anıt son zamanlarda mavi ve kırmızı boyalarla boyanıyor, üzerine ‘Slava Ukraini’ (Yaşasın Ukrayna) gibi sloganlar yazılıyordu.
Mihailova, “Moskova ile dostluk anıtı söküldü. Bu granit parça artık Kiev’de değil. Bu bizim için bir zaferdir” ifadelerini kullandı.
Anıtın şu an bölge yönetimi tarafından saklandığını, gelecekte bir gün‘totaliterlik müzesinde’ sergileneceğini belirten Mihailova, ‘işgalci bir devleti yücelten her yerin hayatını kaybeden binlerce Ukraynalının ruhlarına tükürmek’ anlamına geldiğini iddia etti.
Anıtın kaldırılması kararı ise temmuz ayında verilmişti.
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