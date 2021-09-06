https://tr.sputniknews.com/20210906/ukraynadan-abdye-rusyaya-baskiyi-artirma-cagrisi-1048665123.html

Ukrayna’dan ABD’ye ‘Rusya’ya baskıyı artırma’ çağrısı

Ukrayna’dan ABD’ye ‘Rusya’ya baskıyı artırma’ çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD Kongresi’nin üyelerini Kremlin’e baskının artırılmasına yardımcı olma çağrısında bulundu. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T19:53+0300

2021-09-06T19:53+0300

2021-09-06T19:53+0300

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kırım

görüşme

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Kuleba bugün ABD’li Kongre üyeleriyle görüştü.Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Senatör Graham’ın, ABD Kongresi’nin Ukrayna’ya, toprak bütünlüğünü sağlama ve savunma yeteneğini güçlendirme konularındaki desteğini sürdürmeye hazır olduğunu söylediği aktarıldı.Tarafların ayrıca Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinden kaynaklanan tehditleri ve Azak Denizi-Karadeniz bölgesindeki güvenliği değerlendirdiği aktarıldı.Kuleba, “Rusya sadece ülkemiz için değil, tüm Avrupa Atlantik topluluğunun güvenliği için tehdit oluşturuyor. Rusya’nın Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki saldırgan eylemleri uluslararası toplumun kararlı yanıtını gerektiriyor” dedi.

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abd, donbass, ukrayna, nato, kırım, görüşme, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba