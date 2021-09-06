Ukrayna’dan ABD’ye ‘Rusya’ya baskıyı artırma’ çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Kuleba bugün ABD’li Kongre üyeleriyle görüştü.Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Senatör Graham’ın, ABD Kongresi’nin Ukrayna’ya, toprak bütünlüğünü sağlama ve savunma yeteneğini güçlendirme konularındaki desteğini sürdürmeye hazır olduğunu söylediği aktarıldı.Tarafların ayrıca Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinden kaynaklanan tehditleri ve Azak Denizi-Karadeniz bölgesindeki güvenliği değerlendirdiği aktarıldı.Kuleba, “Rusya sadece ülkemiz için değil, tüm Avrupa Atlantik topluluğunun güvenliği için tehdit oluşturuyor. Rusya’nın Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki saldırgan eylemleri uluslararası toplumun kararlı yanıtını gerektiriyor” dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD Kongresi’nin üyelerini Kremlin’e baskının artırılmasına yardımcı olma çağrısında bulundu.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Kuleba bugün ABD’li Kongre üyeleriyle görüştü.
Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna’ya iş ziyaretinde bulunan Senatör Lindsey Graham liderliğindeki ABD Kongresi heyeti ile görüştü. Dmitriy Kuleba, ABD Kongresi heyetine, geçici olarak işgal altında bulunan Kırım’daki insan hakları ihlalleri ve yarımadadaki yeni yasadışı arama ve gözaltı dalgasıyla ilgili bilgi verdi. Bakan, Amerikalı kongre üyelerine, Kırım’daki takiplere son verilmesi ve tüm yasadışı tutukluların bir an önce ve koşulsuz olarak serbest bırakılması amacıyla Kremlin’e baskıyı güçlendirmeye yardımcı olma çağrıda bulundu.
Senatör Graham’ın, ABD Kongresi’nin Ukrayna’ya, toprak bütünlüğünü sağlama ve savunma yeteneğini güçlendirme konularındaki desteğini sürdürmeye hazır olduğunu söylediği aktarıldı.
Tarafların ayrıca Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinden kaynaklanan tehditleri ve Azak Denizi-Karadeniz bölgesindeki güvenliği değerlendirdiği aktarıldı.
Kuleba, “Rusya sadece ülkemiz için değil, tüm Avrupa Atlantik topluluğunun güvenliği için tehdit oluşturuyor. Rusya’nın Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki saldırgan eylemleri uluslararası toplumun kararlı yanıtını gerektiriyor” dedi.