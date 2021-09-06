Yazar Yüksel: Dünyanın dörtte üçünden fazlası mitolojiyle ayakta

“Kadim dinlerde de semavi dinlerde de Tanrı’nın bir parçası olduğumuzdan söz edilir. Sizi, kendi suretinden yarattığına ilişkin sözleri eskiden beri duyarız. Dolayısı ile Tanrı’nın bir parçasıysak ve Tanrı’nın bir sureti ile dünyada zuhur ettiysek kusurlu bir parça olduğumuz aşikar. Çünkü dinler ve elçiler yardımıyla kusursuzluğu arıyoruz, mükemmelleşmeye çalışıyoruz, Tanrısallığı arıyoruz belki de. Tanrı, kusurlu gördüğü parçaları, bir nevi kendi frekansına çekmek için bizi dünyaya gönderiyor olabilir diye ortaya attığım bir düşünce bu aslında. Tekamül için, bir kusursuzlaşma süreci için dünyaya geliyorsak, burası da tımar edilen yer diye düşünüyorum. Dolayısıyla sizin tekamülünüz yeterli değilse bu süreci tamamlamanız için sürekli olarak dünyaya yeniden geliyor olabilirsiniz. Bu bir hipotez fakat kadim dinlere baktığınızda bunu sürekli görüyorsanız böyle bir gerçek var demektir.”