Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210906/yeni-elektrikli-otomobil-tanitildi-saatte-100-kilometre-hiza-yalnizca-32-saniyede-cikabiliyor-1048651379.html
Yeni elektrikli otomobil tanıtıldı: Saatte 100 kilometre hıza yalnızca 3.2 saniyede çıkabiliyor
Yeni elektrikli otomobil tanıtıldı: Saatte 100 kilometre hıza yalnızca 3.2 saniyede çıkabiliyor
CUPRA, radikal bir tasarıma sahip konsept otomobili UrbanRebel’i tanıttı. Otomobil, markanın 2025 yılında pazara sunacağı şehir içi kullanıma uygun elektrikli... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T13:14+0300
2021-09-06T13:14+0300
yaşam
münih
otomobil
elektrikli otomobil
elektrikli araç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048651232_43:0:1394:760_1920x0_80_0_0_b64f52682e35336db9276bb527bbbf24.jpg
Yeni model elektrikli otomobil, Münih’te, IAA Münih Uluslararası Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.CUPRA CEO’su Wayne Griffiths, “CUPRA UrbanRebel Konsept, şirketimizin 2025 yılında pazara sunmayı planladığı şehir içi kullanıma uygun elektrikli otomobilimizin radikal bir yorumu. Bu konsept gelecekteki tasarım dilimizi yansıtıyor. Bu otomobil yalnızca şirketimiz için değil aynı zamanda Volkswagen Grup için de anahtar bir stratejik proje, çünkü amacımız grup markaları için Martorell’de yılda 500 binden fazla kentsel elektrikli otomobil üretmek” dedi.CUPRA UrbanRebel Konsept, toplam 4.080mm uzunluk, 1.795mm genişlik ve 1.444mm yüksekliğe sahip yarışçı görünümüyle dikkat çekiyor.Sadece 3.2 saniyede 100 kilometreye çıkıyorCUPRA UrbanRebel Konsept, sürekli olarak 250kW maksimumda ise 320kW güç üretebilen motora sahip. Otomobil sıfırdan saatte 100 kilometre hıza yalnızca 3.2 saniyede çıkabiliyor.
münih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048651232_212:0:1225:760_1920x0_80_0_0_18d887f0a1ff504f131e7fabb4a822dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
münih, otomobil, elektrikli otomobil, elektrikli araç

Yeni elektrikli otomobil tanıtıldı: Saatte 100 kilometre hıza yalnızca 3.2 saniyede çıkabiliyor

13:14 06.09.2021
© Fotoğraf : cupraofficialelektrikli araç
elektrikli araç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© Fotoğraf : cupraofficial
Abone ol
CUPRA, radikal bir tasarıma sahip konsept otomobili UrbanRebel’i tanıttı. Otomobil, markanın 2025 yılında pazara sunacağı şehir içi kullanıma uygun elektrikli otomobilin tasarım dili hakkında da ipuçları veriyor.
Yeni model elektrikli otomobil, Münih’te, IAA Münih Uluslararası Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.
CUPRA CEO’su Wayne Griffiths, “CUPRA UrbanRebel Konsept, şirketimizin 2025 yılında pazara sunmayı planladığı şehir içi kullanıma uygun elektrikli otomobilimizin radikal bir yorumu. Bu konsept gelecekteki tasarım dilimizi yansıtıyor. Bu otomobil yalnızca şirketimiz için değil aynı zamanda Volkswagen Grup için de anahtar bir stratejik proje, çünkü amacımız grup markaları için Martorell’de yılda 500 binden fazla kentsel elektrikli otomobil üretmek” dedi.
CUPRA UrbanRebel Konsept, toplam 4.080mm uzunluk, 1.795mm genişlik ve 1.444mm yüksekliğe sahip yarışçı görünümüyle dikkat çekiyor.

Sadece 3.2 saniyede 100 kilometreye çıkıyor

CUPRA UrbanRebel Konsept, sürekli olarak 250kW maksimumda ise 320kW güç üretebilen motora sahip. Otomobil sıfırdan saatte 100 kilometre hıza yalnızca 3.2 saniyede çıkabiliyor.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:25Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştı: Tahtaya 'Oku, düşün, uygula, neticelendir' yazdı
13:19Bakan Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul’da metronun simgesi değişti
13:15‘Rusya-Çin ortak tasarımı yolcu uçağının üretimine başlandı’
13:14Yeni elektrikli otomobil tanıtıldı: Saatte 100 kilometre hıza yalnızca 3.2 saniyede çıkabiliyor
13:12FSB, İnguşetya’da polislere karşı saldırı planlayan dört IŞİD üyesini yakaladı
13:11Su dolu bidona düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
13:10Kadın iç çamaşırı çalan sapık yakalandı
13:04Yazar Yüksel: Dünyanın dörtte üçünden fazlası mitolojiyle ayakta
13:01TCMB: Enflasyondaki artışta gıda fiyatları belirleyici oldu
12:58Düğünde damada arkadaşları tarafından 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar takıldı
12:41Serbest bırakılmıştı: Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi İstanbul’da
12:40Tunca Nehri atık ve yosunlarla kaplandı, Meriç Nehri kumsala döndü
12:33Fatih Altaylı: Beş paralık adamlıkları, üç paralık cesaretleri yok
12:23'Taliban hükümeti, siyasi lider Birader'in Hakkani ile çatışmada yaralanması yüzünden gecikti'
12:17Arabasını satarak büyüttüğü ormanı mahallesine miras bıraktı
12:17Türk oyuncu, ABD'nin reyting rekorları kıran dizisinde
12:15PCR şartı yürürlükte: Aşısı eksik damat balayına gidemedi
11:57Jeff Bezos'tan 'yaşlanmaya karşı' çalışmalar için yeni yatırım
11:51Emre Aşık-Yağmur Sarnıç'ın boşanma davası sonuçlandı
11:35Erdoğan'dan aşı çağrısı: Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz