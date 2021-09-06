https://tr.sputniknews.com/20210906/yeniden-acilan-afgan-universitelerinde-kadinlara-ortunme-siniflara-harem-selamlik-zorunlulugu-1048661983.html

Yeniden açılan Afgan üniversitelerinde kadınlara örtünme, sınıflara harem selamlık zorunluluğu

Yeniden açılan Afgan üniversitelerinde kadınlara örtünme, sınıflara harem selamlık zorunluluğu

Afganistan'da özel üniversiteler açılırken, Taliban'ın emirleri uyarınca kadın öğrenciler çarşaf ve peçeyle sınıfa girdi, sınıflar harem selamlık olarak... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T17:51+0300

2021-09-06T17:51+0300

2021-09-06T17:52+0300

taliban kontrolünde afganistan

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öğrenci

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Afganistan'da Batı destekli hükümetin Taliban'ın 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesiyle devrilmesi sonrası özel üniversiteler açıldı. Şeriata uygun olması kaydıyla kadın haklarını korumayı vaat eden Taliban'ın talimatları uyarınca kadın öğrencilere çarşaf giyip yüzlerini örtmeleri şartıyla üniversitelere girişine izin verildi.Daha önce kadınlı erkekli karışık eğitim verilen üniversitelerde harem selamlık uygulamasına geçildiği, bazı üniversitelerde sınıfların ortasına perde çekildiği, bir yanında erkek, diğer yanında kadın öğrencilerin birbirlerini görmeden oturduğu Aamaj News'un paylaşımlarına yansıdı. 1996-2001'deki ilk iktidar döneminde tüm kadınlara burka giyme zorunluluğu getirmiş Taliban'ın eğitim komisyonunun cumartesi yayımladığı üniversitelerle ilgili talimatta kadınların derslere girmeleri için çarşaf giymeleri ve sadece gözleri açıkta bırakan peçe takmaları, sınıfların da cinsiyete göre ayrılması ya da perdeyle bölünmesi zorunluluğu açıklandı. Kadın öğrencilere sadece kadın hocaların ders vermesi, bunun mümkün olmadığı durumlarda yerlerini iyi karakterli yaşlı erkek hocaların almasını isteyen Taliban eğitim komisyonu, erkeklerle kadınların üniversitelere farklı kapılardan giriş çıkış yapması ve cinsiyet karışımının önlenmesi için bir tarafın diğerinden 5 dakika evvel üniversiteden çıkması şartını da koştu. Bu şart uyarınca kadın öğrenciler erkekler binadan çıkana dek bekleme odalarında tutuldu.Taliban, ilköğretim ve ortaeğitimde de harem selamlık uygulaması zorunluluğu getirmiş durumda.

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