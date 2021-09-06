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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210906/yeniden-acilan-afgan-universitelerinde-kadinlara-ortunme-siniflara-harem-selamlik-zorunlulugu-1048661983.html
Yeniden açılan Afgan üniversitelerinde kadınlara örtünme, sınıflara harem selamlık zorunluluğu
Yeniden açılan Afgan üniversitelerinde kadınlara örtünme, sınıflara harem selamlık zorunluluğu
Afganistan'da özel üniversiteler açılırken, Taliban'ın emirleri uyarınca kadın öğrenciler çarşaf ve peçeyle sınıfa girdi, sınıflar harem selamlık olarak... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T17:51+0300
2021-09-06T17:52+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
kabil
harem
selamlık
kadın
üniversite
öğrenci
perde
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Afganistan'da Batı destekli hükümetin Taliban'ın 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesiyle devrilmesi sonrası özel üniversiteler açıldı. Şeriata uygun olması kaydıyla kadın haklarını korumayı vaat eden Taliban'ın talimatları uyarınca kadın öğrencilere çarşaf giyip yüzlerini örtmeleri şartıyla üniversitelere girişine izin verildi.Daha önce kadınlı erkekli karışık eğitim verilen üniversitelerde harem selamlık uygulamasına geçildiği, bazı üniversitelerde sınıfların ortasına perde çekildiği, bir yanında erkek, diğer yanında kadın öğrencilerin birbirlerini görmeden oturduğu Aamaj News'un paylaşımlarına yansıdı. 1996-2001'deki ilk iktidar döneminde tüm kadınlara burka giyme zorunluluğu getirmiş Taliban'ın eğitim komisyonunun cumartesi yayımladığı üniversitelerle ilgili talimatta kadınların derslere girmeleri için çarşaf giymeleri ve sadece gözleri açıkta bırakan peçe takmaları, sınıfların da cinsiyete göre ayrılması ya da perdeyle bölünmesi zorunluluğu açıklandı. Kadın öğrencilere sadece kadın hocaların ders vermesi, bunun mümkün olmadığı durumlarda yerlerini iyi karakterli yaşlı erkek hocaların almasını isteyen Taliban eğitim komisyonu, erkeklerle kadınların üniversitelere farklı kapılardan giriş çıkış yapması ve cinsiyet karışımının önlenmesi için bir tarafın diğerinden 5 dakika evvel üniversiteden çıkması şartını da koştu. Bu şart uyarınca kadın öğrenciler erkekler binadan çıkana dek bekleme odalarında tutuldu.Taliban, ilköğretim ve ortaeğitimde de harem selamlık uygulaması zorunluluğu getirmiş durumda.
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afganistan, taliban, kabil, harem, selamlık, kadın, üniversite, öğrenci, perde, çarşaf, erkek, peçe, özel

Yeniden açılan Afgan üniversitelerinde kadınlara örtünme, sınıflara harem selamlık zorunluluğu

17:51 06.09.2021 (güncellendi: 17:52 06.09.2021)
© AFP 2021 / AAMIR QURESHITaliban'ın kontrolündeki Afganistan'da yeniden açılan özel üniversitelerde çarşaf-peçe zorunluluğuna uymaya çalışan bir kadın öğrenci
Taliban'ın kontrolündeki Afganistan'da yeniden açılan özel üniversitelerde çarşaf-peçe zorunluluğuna uymaya çalışan bir kadın öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AFP 2021 / AAMIR QURESHI
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Afganistan'da özel üniversiteler açılırken, Taliban'ın emirleri uyarınca kadın öğrenciler çarşaf ve peçeyle sınıfa girdi, sınıflar harem selamlık olarak ayrıldı ya da ortadan perdeyle bölündü, kadınlarla erkekler ayrı kapılardan giriş çıkış yaptı, erkekler çıkana dek kadınlar bekleme odalarında tutuldu.
Afganistan'da Batı destekli hükümetin Taliban'ın 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesiyle devrilmesi sonrası özel üniversiteler açıldı. Şeriata uygun olması kaydıyla kadın haklarını korumayı vaat eden Taliban'ın talimatları uyarınca kadın öğrencilere çarşaf giyip yüzlerini örtmeleri şartıyla üniversitelere girişine izin verildi.
Daha önce kadınlı erkekli karışık eğitim verilen üniversitelerde harem selamlık uygulamasına geçildiği, bazı üniversitelerde sınıfların ortasına perde çekildiği, bir yanında erkek, diğer yanında kadın öğrencilerin birbirlerini görmeden oturduğu Aamaj News'un paylaşımlarına yansıdı.
1996-2001'deki ilk iktidar döneminde tüm kadınlara burka giyme zorunluluğu getirmiş Taliban'ın eğitim komisyonunun cumartesi yayımladığı üniversitelerle ilgili talimatta kadınların derslere girmeleri için çarşaf giymeleri ve sadece gözleri açıkta bırakan peçe takmaları, sınıfların da cinsiyete göre ayrılması ya da perdeyle bölünmesi zorunluluğu açıklandı.
Kadın öğrencilere sadece kadın hocaların ders vermesi, bunun mümkün olmadığı durumlarda yerlerini iyi karakterli yaşlı erkek hocaların almasını isteyen Taliban eğitim komisyonu, erkeklerle kadınların üniversitelere farklı kapılardan giriş çıkış yapması ve cinsiyet karışımının önlenmesi için bir tarafın diğerinden 5 dakika evvel üniversiteden çıkması şartını da koştu. Bu şart uyarınca kadın öğrenciler erkekler binadan çıkana dek bekleme odalarında tutuldu.
Taliban, ilköğretim ve ortaeğitimde de harem selamlık uygulaması zorunluluğu getirmiş durumda.
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