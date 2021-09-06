https://tr.sputniknews.com/20210906/yunanistanda-orman-yanginlari-yeni-bakanlik-kurdurttu-iklim-krizi-bakanligi-1048666929.html

Yunanistan’da orman yangınları yeni bakanlık kurdurttu: İklim Krizi Bakanlığı

Yunanistan’da orman yangınları yeni bakanlık kurdurttu: İklim Krizi Bakanlığı

Yunanistan hükümeti, ülkeyi saran bir dizi yıkıcı orman yangınlarının ardından İklim Krizi Bakanlığı’nı kurma kararını aldı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T20:56+0300

2021-09-06T20:56+0300

2021-09-06T20:56+0300

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Yunanistan’da yeni kurulan İklim Krizi Bakanlığı’nın başına, daha önce Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun insani yardım ve kriz yönetiminden sorumlu üyesi olarak görev yapan Hristos Stilyanidis getirildi.Stilyanidis, yeni görevindeki ilk konuşmasında, “Bu görevi kabul ederek beraberinde getireceği sorunlar ve sınavların tamıyla farkındayım. İklim değişikliğinin etkileri bizi yakaladı ve acilen büyük değişime katkıda bulunmamız gerekiyor. Afet önleme ve hazırlık çalışmaları elimizdeki en etkili silah” diye açıkladı.Stilyanidis, bu görevde, yangınla mücadeleyi ve afet sırasında yardım operasyonlarını yönetecek, ayrıca iklim değişikliği koşullarında sıcaklık artışına adaptasyon politikasından sorumlu olacak.Yunanistan’da, geçen ağustos ayında yaşanan anormal sıcaklık yüzünden, bir dizi büyük orman yangınında yaklaşık 250 bin hektarlık ormanlık alan yanmış, onlarca ev ve işyeri büyük zarar görmüştü. Binlerce kişi tahliye edilirken en az 3 kişi hayatını kaybetmişti. Ülke yönetimi, yangınların, son onlarca yılın en şiddetli sıcaklık dalgasının sonucu olduğunu açıklamıştı.

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çevre, yunanistan, yangın, orman yangını, bakanlık, aa, iklim