'AB, ABD'nin Afganistan fiyaskosunu tartışıyor ama dış ve güvenlik politikaları, stratejileri yok'

“Avrupa ordusu kuralım diyorlar, 5 bin kişiden bahsediyorlar. 5 bin kişiyle hangi ordu kurulacak da Afganistan sorununa çözüm bulacak? İsveç, ‘Yok, biz Amerika olmadan orada hiçbir şey yapamayız’ diyor. Yani şu anda öyle bir durum var ki bakıyorsunuz Afganistan’da bir hükümet yok. Doha’da mı yapılıyor bu görüşmeler? Bizim de Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması hoştu, ‘Tanımak için belki erken ama görüşeceğiz’ dediler. Tanımakla görüşmek arasında ince çizgide gidip gelmeye başladık. Bir de şu var, ‘Acaba yeni bir İslami devlet modeli mi gerçekleştiriliyor?’ Ortada devlet yok ki modeli olsun. Şu an Afganistan’ın sorunu, ortada bir devlet olmaması sorunu. Amerika’ya getirilecek en büyük eleştiri de 20 yıldır oradaydınız, hiç olmazsa planlı çekilseydiniz. Paldır küldür çekilince ne oldu? Şimdi Doha’daki Amerika’da eğitim almış gruba bakıyorsunuz, onlar 'dünyayla nasıl barışırız’ın peşinde koşarken, sizin Taliban’ın sahadaki gücüne karşı bir yaptırım metniniz var mı, emirleriniz dinleniyor mu? Bütün bunları alt alta yazdığımızda tam bir kaos çıkıyor. Kaldı ki sadece Taliban meselesi değil başka İslami gruplar da var ve Taliban’ı yeterince Müslüman olmamakla suçluyorlar, IŞİD başta olmak üzere. Bütün bunların sonucunda bir vahşet mi ortaya çıkacak? Çünkü Doha grubu biraz daha baskın olsa, emirlerini dinletebilse, onların da derdi dünyayla barışarak uzlaşmak. Ama bunu sağlamak için de sahadaki Taliban güçlerinin ne yaptığına bakmak lazım. Orada çeşitli vahşetleri görüyoruz. Dolayısıyla burada da herkes çok tedirgin. Rusya’nın bir kere ağzı yanmış 70’li yıllardan, ‘Kesinlikle ben buraya müdahale etmem’ diyor. Çin zaten bugüne kadar hiçbir yere müdahale etmemiş, ‘Banane’ diye bakıyor. Afganistan’da Özbeklerin durumu çok vahim vaziyette. Onlara karşı bir şey var. Türkiye de Özbekistan’ın orada olmadığı bir durum içerisinde Taliban ile ne kadar geçinebilir? Cumhurbaşkanımızın yaptığı ‘Taliban ile aynı değerleri paylaşıyoruz’ gibi bir açıklaması var. Bugün Dışişleri Bakanlığı’nın bir U dönüşü yaparak daha ılımlı ve dünyayla işbirliği çerçevesinde konuya yaklaştığını, yani değerli yalnızlıktan vazgeçip daha değerli olan işbirliği modeline yanaşmaya çalıştığını da görüyoruz. Ama şu an dünyada herkes bekle-gör politikası izliyor.”