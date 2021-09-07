Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210907/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-natonun-erbilde-ikinci-bir-karargah-acmayi-planladigini-acikladi-1048700904.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, NATO'nun Erbil'de ikinci bir karargah açmayı planladığını açıkladı
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, NATO'nun Erbil'de ikinci bir karargah açmayı planladığını açıkladı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, NATO'nun Irak'ın Erbil kentinde ikinci bir karargah açmayı... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T19:41+0300
2021-09-07T19:41+0300
dünya
abd
irak
nato
ab
mesud barzani
erbil
neçirvan barzani
askeri üs
karargah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044442820_0:93:1800:1106_1920x0_80_0_0_e3b823262f7661b895a887071b795717.jpg
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Borrell, Avrupalı ​​askeri danışmanların IKBY'deki çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.Borrell, IKBY'nin Irak'ın ve bölgenin istikrarında önemli rol oynadığını, Erbil ve Bağdat arasında iyi ilişkileri görmekten memnuniyet duyacaklarını ve bu ilişkileri güçlendirmeye çalışacaklarını kaydetti.AB'nin, terör örgütü IŞİD'e karşı IKBY'yi desteklemeye kararlı olduğunu aktaran Borrell, örgütün henüz bitmediğinin bilincinde olduklarını ifade etti.Borrell, Erbil'de askeri danışmanlar için ikinci bir NATO karargahının açılmasının yanı sıra AB'ye ait askeri danışmanların IKBY'deki çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.AB Yüksek Temsilcisi Borrell, dün de Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta bir araya gelmişti.
irak
erbil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044442820_101:0:1700:1199_1920x0_80_0_0_754df6060873afcda679aa2d5fce9a06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, irak, nato, ab, mesud barzani, erbil, neçirvan barzani, askeri üs, karargah, kürdistan, josep borrell

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, NATO'nun Erbil'de ikinci bir karargah açmayı planladığını açıkladı

19:41 07.09.2021
© REUTERS / John ThysJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / John Thys
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, NATO'nun Irak'ın Erbil kentinde ikinci bir karargah açmayı planladığını söyledi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Borrell, Avrupalı ​​askeri danışmanların IKBY'deki çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.
Borrell, IKBY'nin Irak'ın ve bölgenin istikrarında önemli rol oynadığını, Erbil ve Bağdat arasında iyi ilişkileri görmekten memnuniyet duyacaklarını ve bu ilişkileri güçlendirmeye çalışacaklarını kaydetti.
AB'nin, terör örgütü IŞİD'e karşı IKBY'yi desteklemeye kararlı olduğunu aktaran Borrell, örgütün henüz bitmediğinin bilincinde olduklarını ifade etti.
Borrell, Erbil'de askeri danışmanlar için ikinci bir NATO karargahının açılmasının yanı sıra AB'ye ait askeri danışmanların IKBY'deki çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, dün de Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta bir araya gelmişti.
010000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:14RTÜK'ten Ecen Üner ve Fulya Öztürk'ün programlarına ceza
19:56Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin konuştu
19:55Şentop'tan parlamento başkanlarına dezenformasyon ve nefret söylemine karşı hukuki düzenleme çağrısı
19:53FIFA, Brezilya - Arjantin maçı sonrası disiplin soruşturması başlattı
19:50Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladı: 274 can kaybı, 23 bin 638 yeni vaka
19:47Araştırma: Delta’yı etkisizleştirmek için 8 kat daha fazla antikora ihtiyaç var
19:41AB Yüksek Temsilcisi Borrell, NATO'nun Erbil'de ikinci bir karargah açmayı planladığını açıkladı
19:40Elektrik faturası 155 bin gelen çiftçi: Fabrika mı çalıştırıyorum ben
19:35CHP'li vekilden soru önergesi: '1.5 ton uyuşturucu ile yakalanan uçak Ethem Sancak'a mı ait?'
19:29Demet Akalın'dan Spor Bakanlığı'na A Milli Kadın Voleybol Takımı için çağrı
19:26Merkel: Almanya güçlü bir otomotiv üretim yeri olarak kalmalı
19:22AB'den aday ülkelerin katılım öncesi fonlarına onay
19:19Erdoğan: Geçici kabine nereye kadar devam eder bilemeyiz, bize düşen süreci dikkatle takip etmektir
19:10Alman yargısı: Sinovac aşısı olanlara seyahat kısıtlaması hukuki
19:06'Cübbeli Ahmet': Eşcinsellik normal görülmeye başlanırsa gökten taş yağacak
19:00Bulgaristan'da bu yıl üçüncü kez genel seçime gidilecek
18:55Tedavi sürecini gözyaşlarıyla anlatan Mustafa Reşit Akçay'dan çağrı: Allah aşkına aşınızı olun
18:45Türkiye’den Kırgızistan’a 150 bin doz koronavirüs aşısı
18:45Irak’ta ABD’nin yarattığı güç boşluğunu Fransa mı dolduruyor?
18:34Cüneyt Arkın, 84. yaş gününü kutladı: 'Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak'