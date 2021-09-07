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ABD, 30 Ağustos'tan sonra ilk kez bir aileyi Afganistan'dan tahliye etti
ABD, 30 Ağustos'tan sonra ilk kez bir aileyi Afganistan'dan tahliye etti
ABD, Afganistan'dan 30 Ağustos'ta tamamen çekilmesinin adından ilk kez bir ailenin Afganistan'dan çıkmasına yardım etti. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T01:25+0300
2021-09-07T01:25+0300
dünya
abd
afganistan
tahliye
çekilme
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Amerikan basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin yardımıyla bir Amerikan vatandaşı ve bu kişinin çocukları Afganistan'dan kara yoluyla komşu bir ülkeye kaçmayı başardı.Söz konusu kişilerin kara sınırında ABD Büyükelçiliği çalışanları tarafından karşılandığını belirten yetkili, güvenlik endişeleri nedeniyle söz konusu rota hakkında detaylı bilgi paylaşmadı.
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abd, afganistan, tahliye, çekilme

ABD, 30 Ağustos'tan sonra ilk kez bir aileyi Afganistan'dan tahliye etti

01:25 07.09.2021
© AFP 2021 / WAKIL KOHSARTaliban'ın Afganistan'ın başkentini ele geçirmesinden sonra ABD’nin Kabil Büyükelçiliğinden tahliye
Taliban'ın Afganistan'ın başkentini ele geçirmesinden sonra ABD’nin Kabil Büyükelçiliğinden tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
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ABD, Afganistan'dan 30 Ağustos'ta tamamen çekilmesinin adından ilk kez bir ailenin Afganistan'dan çıkmasına yardım etti.
Amerikan basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin yardımıyla bir Amerikan vatandaşı ve bu kişinin çocukları Afganistan'dan kara yoluyla komşu bir ülkeye kaçmayı başardı.
Söz konusu kişilerin kara sınırında ABD Büyükelçiliği çalışanları tarafından karşılandığını belirten yetkili, güvenlik endişeleri nedeniyle söz konusu rota hakkında detaylı bilgi paylaşmadı.
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