https://tr.sputniknews.com/20210907/abd-30-agustostan-sonra-ilk-kez-bir-aileyi-afganistandan-tahliye-etti-1048672407.html

ABD, 30 Ağustos'tan sonra ilk kez bir aileyi Afganistan'dan tahliye etti

ABD, 30 Ağustos'tan sonra ilk kez bir aileyi Afganistan'dan tahliye etti

ABD, Afganistan'dan 30 Ağustos'ta tamamen çekilmesinin adından ilk kez bir ailenin Afganistan'dan çıkmasına yardım etti. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T01:25+0300

2021-09-07T01:25+0300

2021-09-07T01:25+0300

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abd

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tahliye

çekilme

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Amerikan basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin yardımıyla bir Amerikan vatandaşı ve bu kişinin çocukları Afganistan'dan kara yoluyla komşu bir ülkeye kaçmayı başardı.Söz konusu kişilerin kara sınırında ABD Büyükelçiliği çalışanları tarafından karşılandığını belirten yetkili, güvenlik endişeleri nedeniyle söz konusu rota hakkında detaylı bilgi paylaşmadı.

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abd, afganistan, tahliye, çekilme