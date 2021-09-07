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AB'den aday ülkelerin katılım öncesi fonlarına onay
AB'den aday ülkelerin katılım öncesi fonlarına onay
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Türkiye gibi aday ülkeler için yürütülen Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın üçüncü dönemi için (IPA III) 14,2 milyar avroluk... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T19:22+0300
2021-09-07T19:22+0300
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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Türkiye gibi aday ülkeler için yürütülen Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın üçüncü dönemi için (IPA III) 14,2 milyar avroluk bütçe ayrılmasını onayladı.AB Konseyi, aday ülkeler olan Türkiye, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile potansiyel aday olan Bosna Hersek, Kosova ve İzlanda'ya 2021-2027 yıllarında sağlanacak IPA III fonlarına son onayın verildiğini bildirdi.Buna göre, söz konusu ülkelere, AB bütçesinden 7 yıllık dönemde 14.2 milyar euro katılım öncesi mali destek sağlanacak.Söz konusu fonlar, ülkelerin gelecekte AB üyeliğine yönelik reformları gerçekleştirmelerine yardımcı olacak.IPA III kapsamındaki yardım, performansa dayalı bir yaklaşımla birlikte adil paylaşım ilkesine uygun biçimde sağlanacak.Hukukun üstünlüğü, temel haklar, demokratik kurumlar, kamu yönetimi, ekonomik kalkınma ve rekabetçilik gibi alanlardaki reformlara özel önem verilecek.Reform alanlarında gerileme olması veya ilerleme sağlanamaması durumunda yardımın kapsamı ve yoğunluğu değiştirilebilecek.Fonlar, ülke zarfları yerine tematik önceliklere göre ayrılacak. Önceki dönem IPA fonları gibi ülke bazlı kaynak tahsis edilmeyecek.Bu aşamadan sonra söz konusu fonların Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından resmen onaylanması bekleniyor.Türkiye'ye, 2007-2013 yıllarındaki IPA I döneminde yaklaşık 4,5 milyar avro, 2014-2020 yıllarındaki IPA II döneminde de 4,4 milyar avro tahsis edilmişti.
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ab, fon

AB'den aday ülkelerin katılım öncesi fonlarına onay

19:22 07.09.2021
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği bayrağı
Avrupa Birliği bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / Yves Herman
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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Türkiye gibi aday ülkeler için yürütülen Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın üçüncü dönemi için (IPA III) 14,2 milyar avroluk bütçe ayrılmasını onayladı.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Türkiye gibi aday ülkeler için yürütülen Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın üçüncü dönemi için (IPA III) 14,2 milyar avroluk bütçe ayrılmasını onayladı.
AB Konseyi, aday ülkeler olan Türkiye, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile potansiyel aday olan Bosna Hersek, Kosova ve İzlanda'ya 2021-2027 yıllarında sağlanacak IPA III fonlarına son onayın verildiğini bildirdi.
Buna göre, söz konusu ülkelere, AB bütçesinden 7 yıllık dönemde 14.2 milyar euro katılım öncesi mali destek sağlanacak.
Söz konusu fonlar, ülkelerin gelecekte AB üyeliğine yönelik reformları gerçekleştirmelerine yardımcı olacak.
IPA III kapsamındaki yardım, performansa dayalı bir yaklaşımla birlikte adil paylaşım ilkesine uygun biçimde sağlanacak.
Hukukun üstünlüğü, temel haklar, demokratik kurumlar, kamu yönetimi, ekonomik kalkınma ve rekabetçilik gibi alanlardaki reformlara özel önem verilecek.
Reform alanlarında gerileme olması veya ilerleme sağlanamaması durumunda yardımın kapsamı ve yoğunluğu değiştirilebilecek.
Fonlar, ülke zarfları yerine tematik önceliklere göre ayrılacak. Önceki dönem IPA fonları gibi ülke bazlı kaynak tahsis edilmeyecek.
Bu aşamadan sonra söz konusu fonların Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından resmen onaylanması bekleniyor.
Türkiye'ye, 2007-2013 yıllarındaki IPA I döneminde yaklaşık 4,5 milyar avro, 2014-2020 yıllarındaki IPA II döneminde de 4,4 milyar avro tahsis edilmişti.
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