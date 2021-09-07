https://tr.sputniknews.com/20210907/abdli-aktor-michael-k-williams-olu-bulundu-1048671833.html

ABD'li aktör Michael K. Williams ölü bulundu

ABD'li aktör Michael K. Williams ölü bulundu

'The Wire' dizisinde 'Omar Little' karakterine hayat veren Michael K. Williams evinde ölü bulundu. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T01:01+0300

2021-09-07T01:01+0300

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yaşam

oyuncu

ölü bulundu

michael k. williams

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Son yılların popüler yapımlarından The Wire'daki 'Omar Little' rolünü canlandıran aktör Michael K. Williams, 54 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü aktör New York City'deki dairesinde ölü bulundu. Williams'ın cansız bedeninin yeğeni tarafından Brooklyn'deki evinin oturma odasında bulunduğu bildirildi. New York polisinin, dairede uyuşturucu gereçleri bulunması nedeniyle ölüm sebebi olarak aşırı doz ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Adli tıptan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Williams, toplam beş sezon süren HBO dizisi 'The Wire'da popüler bir karakter oyuncusuydu. Oyuncu ayrıca 'Bringing Out the Dead,' 'The Road' ve 'Gone Baby Gone' filmlerinde aldığı rollerde tanındı.Williams'ın ölüm haberi sosyal medyada çok sayıda hayranı tarafından üzüntüyle karşılandı.

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oyuncu, ölü bulundu, michael k. williams