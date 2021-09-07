YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
ABD'li aktör Michael K. Williams ölü bulundu
01:01 07.09.2021 (güncellendi: 01:03 07.09.2021)
© AFP 2021 / RODRIGO VARELAMichael K. Williams
© AFP 2021 / RODRIGO VARELA
'The Wire' dizisinde 'Omar Little' karakterine hayat veren Michael K. Williams evinde ölü bulundu.
Son yılların popüler yapımlarından The Wire'daki 'Omar Little' rolünü canlandıran aktör Michael K. Williams, 54 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü aktör New York City'deki dairesinde ölü bulundu. Williams'ın cansız bedeninin yeğeni tarafından Brooklyn'deki evinin oturma odasında bulunduğu bildirildi.
New York polisinin, dairede uyuşturucu gereçleri bulunması nedeniyle ölüm sebebi olarak aşırı doz ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Adli tıptan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Williams, toplam beş sezon süren HBO dizisi 'The Wire'da popüler bir karakter oyuncusuydu. Oyuncu ayrıca 'Bringing Out the Dead,' 'The Road' ve 'Gone Baby Gone' filmlerinde aldığı rollerde tanındı.
Williams'ın ölüm haberi sosyal medyada çok sayıda hayranı tarafından üzüntüyle karşılandı.
Wow. This is shocking. An absolute tragedy, Michael K Williams was an incredible actor. Such an immense talent. Thinking of his family at this time. My goodness.— Steph (@StephanieYeboah) September 6, 2021
RIP to the man who made Omar Little one of the greatest characters in television history. Anyone who watched Michael K. Williams act was better for the experience. pic.twitter.com/E05sWrpJbf— Michael Lee (@MrMichaelLee) September 6, 2021
Michael K. Williams was a god damn genius, a black queer icon who challenged the ideas of black masculinity at a time when it wasn't easy and a truly great dude. A huge loss.— Travon Free (@Travon) September 6, 2021
Somebody tell God, Omar coming.#RIPMichaelKWilliams pic.twitter.com/Ch4iEoCVvS