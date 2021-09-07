Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210907/adanada-bir-kamyonette-sebze-kasalarinin-icerisine-gizlenmis-101-kilogram-esrar-bulundu-1048702071.html
Adana'da bir kamyonette sebze kasalarının içerisine gizlenmiş 101 kilogram esrar bulundu
Adana'da bir kamyonette sebze kasalarının içerisine gizlenmiş 101 kilogram esrar bulundu
Adana'da bir kamyonette sebze kasalarının içerisine gizlenmiş 101 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T20:26+0300
2021-09-07T20:26+0300
2021-09-07T20:31+0300
yaşam
adana
esrar
uyuşturucu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103739/72/1037397200_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_10e3c269fdee27b636e92e6438018bd8.jpg
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir kamyoneti durdurdu.Anadolu Ajansı'nın haberine göre kamyonette yapılan aramada sebze kasaları içerisine gizlenmiş 10 paket halinde 101 kilo 250 gram esrar bulundu, kamyonetteki 2 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103739/72/1037397200_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_89b523e28283bab1137f81f62ecebf30.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adana, esrar, uyuşturucu
Adana'da bir kamyonette sebze kasalarının içerisine gizlenmiş 101 kilogram esrar bulundu 20:26 07.09.2021 (güncellendi: 20:31 07.09.2021)
Adana'da bir kamyonette sebze kasalarının içerisine gizlenmiş 101 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir kamyoneti durdurdu.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre kamyonette yapılan aramada sebze kasaları içerisine gizlenmiş
10 paket halinde 101 kilo 250 gram esrar bulundu, kamyonetteki 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden
1'i tutuklandı,
diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.