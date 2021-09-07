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Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Gültak: İstersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım
Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Gültak: İstersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım
Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sözleşmeli alınan 18 kişinin kimliğini soran CHP'li üyeye “Ben istersem oğlumu, istersem kızımı çalıştırırım... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T15:10+0300
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türkiye
ak parti
chp
mersin
sözcü
akdeniz belediyesi
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Mersin'in AK Partili Akdeniz Belediyesi'nin yapılan meclis toplantısında kuruma 2.5 yılda alınan 18 sözleşmeli personel tartışması yaşandı. Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre CHP'li Meclis Üyesi Mithat Ertaş belediyedeki incelemesini tamamlayan mülkiye müfettişinin raporunda yer alan tespitleri aktararak, şunları söyledi:Ertaş: Sözleşmeli personelin genelde torpilli kişiler olduğu yönünde bir algı vardırErtaş, “Sözleşmeli personelin genelde torpilli kişiler olduğu yönünde bir algı vardır. Biz de bu 18 sözleşmeli personelin kim olduğunun, neden alındığının açıklanmasını istiyoruz. Neden sadece 2 personele ikramiye verildiğini de merak ediyoruz” diye sordu.'Biz hiç olmazsa sözleşmeli personel alıyoruz'Gültak, 2.5 yıl içinde 18 sözleşmeli personel almasını ise şöyle savundu:
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Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Gültak: İstersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım

15:10 07.09.2021 (güncellendi: 15:15 07.09.2021)
© İHAMustafa Gültak
Mustafa Gültak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© İHA
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Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sözleşmeli alınan 18 kişinin kimliğini soran CHP'li üyeye “Ben istersem oğlumu, istersem kızımı çalıştırırım. istersem senin yeğenini çalıştırırım. Ben istediğimle çalışırım" dedi.
Mersin'in AK Partili Akdeniz Belediyesi'nin yapılan meclis toplantısında kuruma 2.5 yılda alınan 18 sözleşmeli personel tartışması yaşandı.
Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre CHP'li Meclis Üyesi Mithat Ertaş belediyedeki incelemesini tamamlayan mülkiye müfettişinin raporunda yer alan tespitleri aktararak, şunları söyledi:
“İhtisas komisyonları raporları web sitesinden yayınlanmıyor. Belediye başkanı görevde olduğu sürede 18 sözleşmeli personel almış ve sözleşmeli personel sayısı 35 olmuş. Belediyede şehit yakını ve gazi istihdamında eksiklikler var. 2019 ve 2020 yıllarında personele ikramiye verilmemiş. 2021'de sadece 2 personele ikramiye verilmiş. Ayda ortalama 100 kez doğrudan temin usulüyle ihaleye çıkılmış. Doğrudan teminlerin büyük kısmı aynı mallarla ilgilidir.”

Ertaş: Sözleşmeli personelin genelde torpilli kişiler olduğu yönünde bir algı vardır

Ertaş, “Sözleşmeli personelin genelde torpilli kişiler olduğu yönünde bir algı vardır. Biz de bu 18 sözleşmeli personelin kim olduğunun, neden alındığının açıklanmasını istiyoruz. Neden sadece 2 personele ikramiye verildiğini de merak ediyoruz” diye sordu.

'Biz hiç olmazsa sözleşmeli personel alıyoruz'

Gültak, 2.5 yıl içinde 18 sözleşmeli personel almasını ise şöyle savundu:
“Ne torpili? Sözleşmeli personel idarenin yetkisindedir. Ben istersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım, istersem senin yeğenini çalıştırırım. Ben istediğimle çalışırım. Sizin istediklerinizle çalışmak zorunda değilim. Biz hiç olmazsa sözleşmeli personel alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi gibi işçi çıkarmıyoruz.”
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