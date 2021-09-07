https://tr.sputniknews.com/20210907/ak-partili-belediye-baskani-gultak-istersem-oglumu-calistiririm-istersem-kizimi-calistiririm-1048690794.html

Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Gültak: İstersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım

Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Gültak: İstersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım

Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sözleşmeli alınan 18 kişinin kimliğini soran CHP'li üyeye “Ben istersem oğlumu, istersem kızımı çalıştırırım... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T15:10+0300

2021-09-07T15:10+0300

2021-09-07T15:15+0300

türkiye

ak parti

chp

mersin

sözcü

akdeniz belediyesi

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Mersin'in AK Partili Akdeniz Belediyesi'nin yapılan meclis toplantısında kuruma 2.5 yılda alınan 18 sözleşmeli personel tartışması yaşandı. Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre CHP'li Meclis Üyesi Mithat Ertaş belediyedeki incelemesini tamamlayan mülkiye müfettişinin raporunda yer alan tespitleri aktararak, şunları söyledi:Ertaş: Sözleşmeli personelin genelde torpilli kişiler olduğu yönünde bir algı vardırErtaş, “Sözleşmeli personelin genelde torpilli kişiler olduğu yönünde bir algı vardır. Biz de bu 18 sözleşmeli personelin kim olduğunun, neden alındığının açıklanmasını istiyoruz. Neden sadece 2 personele ikramiye verildiğini de merak ediyoruz” diye sordu.'Biz hiç olmazsa sözleşmeli personel alıyoruz'Gültak, 2.5 yıl içinde 18 sözleşmeli personel almasını ise şöyle savundu:

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ak parti, chp, mersin, sözcü, akdeniz belediyesi