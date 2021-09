Akşener: Biz 'her kafadan bir ses çıkıyor' diye tanımlanan bir siyasi yapıyız, demokrasi bu

https://tr.sputniknews.com/20210907/aksener-biz-her-kafadan-bir-ses-cikiyor-diye-tanimlanan-bir-siyasi-yapiyiz-demokrasi-bu-1048687103.html

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Biz 'her kafadan bir ses çıkıyor' diye tanımlanan bir siyasi yapıyız. Evet, demokrasi bu" dedi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Siyaset Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen İYİ Siyaset Sertifika töreninde açıklamalarda bulundu. "Biz 'her kafadan bir ses çıkıyor' diye tanımlanan bir siyasi yapıyız. Evet, demokrasi bu. Bilimsel bir kavram tartışılıyor, bize çok uygun melez siyaset. Dünya bunu tartışıyor şu anda" diyen Akşener, şöyle devam etti:"Ben bir kadın genel başkanım reflekslerim farklı. İlim deniliyor da ben bilim diyorum çünkü ilim demek Müslümanlığın bilimin içerisine konulması demektir. Cumhuriyetin kurulduğu andan itibaren yapılan kavramlar üzerinden, cumhuriyeti kuranlarla ona itiraz edenler arasında bir kavgadır. Bilim denilince 'pozitivizm' anlaşılır. Ben 'bilim' deyince, hocam 'ilim' diyecek. Sonuç itibarı ile biz her ikisini de bünyesinde barındıran bir siyasi parti olacağız. Dediğim şey hem demokrasi hem melez siyaset.Bu kadın davranışı ile ister siyaset, ister başka bir şey, erkek davranışı arasındaki farkı incelemeye çalışıyorum. Bu konuda bilimsel ve felsefik bazı çalışmalara rastladım şimdilik bir yere gelmiş değilim. Eğer biz erkek davranışı ile kadın davranışının sebeplerini sonuçlarını ve atılan adımlar noktasını doğru anlayabilirsek, bizim partimizin bu ülkeyi tek başına yönetmesinin önünde hiçbir engel yoktur. Kadınların hem en büyük gücü hem de erkekler karşısındaki en problemli alanı empatisi, yer değiştirme, aynı zamanda büyük bir güç. Bunu bir güç haline getirdiğinizde erkeğin o gerekirse bilek bükerek çözümüyle yan yana geldiğinde bu ikisi gerçekten inanılmaz bir güç haline geliyor."Akşener, bunu öğrencilerle özellikle paylaşmak istediğini, öncelik sıralamalarının doğru belirlenmesi gerektiğini söyledi.Dünyada kavramsal karmaşa olduğunu belirten Akşener, "Daha büyük alanda baktığınız zaman Türkiye’nin bu kutuplaştırılmış, birbiri ile ters düşmüş, yani ortak noktalarımızdan ziyade farklılıklarımızın ortaya çıktığı bu dil, bu yeni Türkiye, yani bugünün yeni Türkiye’si bu" ifadesini kullandı.Akşener, şunları kaydetti:"Bunu da aşmanın yolu hangi siyasi görüşte olursa olsun bu dediğim farklılıkların enerji olabileceğini, bizi bir yapabileceğini anlayabileceğimiz bir bakış açısını biz büyükler darma duman ettik. Belki siz gençler bunu oluşturabilirsiniz. Ben bizim partimizin mensuplarına bunu bir talimat olarak veriyorum. Yani fikirlerinizden vazgeçmek anlamını taşımıyor.'Nasıl bir toplum 14 yaşında bir çocuğa 'Hiç kimse de çıkıp demiyor ki, iyi ki varsın Eren' yazdırır'Bir şeyi daha söyleyeyim, uzun zamandır düşünüyorum Eren Bülbül, Allah rahmet eylesin ama şehit olduğu zaman fark ettik. Eren 14 yaşında bir çocuk ne yazmış, 'Hiç kimse de iyi ki varsın demedi.' Algıda seçicilik, utanıyoruz da ondan, şuur altımızda utanıyoruz. Nasıl bir toplum 14 yaşında bir çocuğa şunu yazdırır, ‘Hiç kimse de çıkıp demiyor ki, iyi ki varsın Eren.’ Şimdi bu kutuplaştırmanın insanları özensizleştirdiği bir alan bu. İltifat etmekten vazgeçtik, güzel söz söylemekten vazgeçtik, övmekten vazgeçtik. Bana bir arkadaşım güzel bir şey söylemeye çalıştığında bir paragraf yağcılık yapmadığını anlatıyor. Yahu niye yağcılık olsun zaten gagalanıp duruyorum ben, bir güzel kelime bir güzel cümle sarf etmek niye yağcılık olsun. Bunların hepsi bu kutuplaşmanın getirdiği tırnak çıkarıp kirpi gibi olmanın sonucu. Benim size söyleyeceğim şey, hayatınızda başarılar diliyorum ama asla vazgeçmeyeceğiniz bir şey olsun, planla, uygula, kontrol et, önlem al. Başarılar diliyorum teşekkür ederim.”

