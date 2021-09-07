Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Fransız Yargıtayı'ndan Suriye'de insanlığa karşı suça iştirakle itham edilen Lafarge aleyhine karar
https://tr.sputniknews.com/20210907/alibaba-sirketi-eski-yoneticisinin-yargilandigi-cinsel-istismar-davasi-dusuruldu-1048690480.html
Alibaba şirketi eski yöneticisinin yargılandığı cinsel istismar davası düşürüldü
Alibaba şirketi eski yöneticisinin yargılandığı cinsel istismar davası düşürüldü
Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'nın eski yöneticisinin çalışma arkadaşına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı dava savcılar tarafından... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T15:06+0300
2021-09-07T15:06+0300
alibaba
taciz
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103296/16/1032961682_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_f65511ddc95d69f32d2c481cb53c84b5.jpg
Soyadının Wang olduğu bildirilen Alibaba şirketinin eski yöneticisi, şirketteki bir kadın çalışma arkadaşına, çıktığı iş gezisinde cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla ağustos ayında polis tarafından gözaltına alınmıştı.Polisten yapılan açıklamaya göre, Jinan şehrindeki savcılar, Wang’ın tutuklanmasını reddederek 15 gün gözaltında tutulmasına karar verdi.Savcıların verdiği karar, çevrim içi platformlarda yoğun eleştiri alırken, 15 günlük gözaltı kararının aslında Wang’ın tamamen masum olmadığını ortaya koyduğu yönünde yorumlar yapıldı.Şirket, taciz iddialarını yönetme biçimi nedeniyle yoğun eleştiriler almıştı.Taciz mağduru olduğunu iddia eden kişinin, Wang ve Alibaba insan kaynaklarını suçladığı yazısının yayınlanmasının ardından şirket, Wang’ın kovulmasına karar vermiş ve iki üst düzey yöneticisinin istifasını istemişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103296/16/1032961682_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_5439ec53e715fd78678a45a2bff6f12a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
alibaba, taciz, dava

Alibaba şirketi eski yöneticisinin yargılandığı cinsel istismar davası düşürüldü

15:06 07.09.2021
© REUTERS / © REUTERS/ Aly SongAlibaba
Alibaba - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / © REUTERS/ Aly Song
Abone ol
Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'nın eski yöneticisinin çalışma arkadaşına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı dava savcılar tarafından düşürüldü.
Soyadının Wang olduğu bildirilen Alibaba şirketinin eski yöneticisi, şirketteki bir kadın çalışma arkadaşına, çıktığı iş gezisinde cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla ağustos ayında polis tarafından gözaltına alınmıştı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, Jinan şehrindeki savcılar, Wang’ın tutuklanmasını reddederek 15 gün gözaltında tutulmasına karar verdi.
Savcıların verdiği karar, çevrim içi platformlarda yoğun eleştiri alırken, 15 günlük gözaltı kararının aslında Wang’ın tamamen masum olmadığını ortaya koyduğu yönünde yorumlar yapıldı.
Şirket, taciz iddialarını yönetme biçimi nedeniyle yoğun eleştiriler almıştı.
Taciz mağduru olduğunu iddia eden kişinin, Wang ve Alibaba insan kaynaklarını suçladığı yazısının yayınlanmasının ardından şirket, Wang’ın kovulmasına karar vermiş ve iki üst düzey yöneticisinin istifasını istemişti.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:36Kahramanmaraş'ta 7 bin 500 yıllık yerleşim yeri bulundu: 'Mezopotamya medeniyetlerinin öncüsü'
15:35DSÖ'den Afganistan uyarısı: Sağlık merkezlerinin yüzde 90'ı kapanabilir
15:35Avcılar'da eşini dövdüğü iddia edilen esnafa diğer esnaflardan dayak
15:30Putin ve Şoygu, Sibirya'da tatil yapıyor
15:29Fransız Yargıtayı'ndan Suriye'de insanlığa karşı suça iştirakle itham edilen Lafarge aleyhine karar
15:23Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin 2. turu başladı
15:21Gıda fiyatlarındaki artışın sorumlusu kim?
15:1717 yaşındaki lise öğrencisi, PCR cihazı üretti
15:14Elneny transferinde maaş çıkmazı: Galatasaray'a ayrı Beşiktaş'a ayrı tarife
15:10Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Gültak: İstersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım
15:06Alibaba şirketi eski yöneticisinin yargılandığı cinsel istismar davası düşürüldü
15:00Almanya'da Federal Meclis'in son oturumu seçim düellosuna dönüştü
14:58Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin kişiye istihdam sağlanacak
14:52İzmit Körfezi'nde flamingolardan görsel şölen
14:52Öğrencilere kira tavsiyesi: 'Sözleşmeye madde yazdırın'
14:49Av sezonu başladı: Balık fiyatlarında düşüş olur mu?
14:49Hong Kong, Çin ana karasından yolculuk edenlere karantina şartını kaldırıyor
14:47Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki madende dokuz kişi öldü
14:41Misk Ördeği, insanlar gibi küfür etmeyi öğrendi
14:32Haluk Levent: Kovid testim negatif