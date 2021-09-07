https://tr.sputniknews.com/20210907/alman-ekonomi-bakani-altmaier-hastaneye-kaldirildi-1048672298.html

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier hastaneye kaldırıldı

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier hastaneye kaldırıldı

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Ekonomi Komitesi toplantısında rahatsızlanınca ambulansla Berlin Charité Hastanesi'ne kaldırıldı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T01:18+0300

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dünya

almanya

peter altmaier

hastane

bakan

almanya ekonomi bakanlığı

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Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili 63 yaşındaki Ekonomi Bakanı, Berlin'de hastaneye kaldırıldı. Ekonomi Komitesi toplantısına katılanlar, Bakan Altmaier'ın halsizliğinden şikayet ettiği ve konuşmak için kelime bulmakta zorlandığını belirtirken, çağrılan doktorun yaptığı ilk müdahaleden sonra Altmaier'ın ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Altmaier'ın sağlık durumuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

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almanya, peter altmaier, hastane, bakan, almanya ekonomi bakanlığı