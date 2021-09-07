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https://tr.sputniknews.com/20210907/alman-ekonomi-bakani-altmaier-hastaneye-kaldirildi-1048672298.html
Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier hastaneye kaldırıldı
Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier hastaneye kaldırıldı
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Ekonomi Komitesi toplantısında rahatsızlanınca ambulansla Berlin Charité Hastanesi'ne kaldırıldı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
almanya
peter altmaier
hastane
bakan
almanya ekonomi bakanlığı
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Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili 63 yaşındaki Ekonomi Bakanı, Berlin'de hastaneye kaldırıldı. Ekonomi Komitesi toplantısına katılanlar, Bakan Altmaier'ın halsizliğinden şikayet ettiği ve konuşmak için kelime bulmakta zorlandığını belirtirken, çağrılan doktorun yaptığı ilk müdahaleden sonra Altmaier'ın ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Altmaier'ın sağlık durumuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama ise henüz yapılmadı.
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almanya, peter altmaier, hastane, bakan, almanya ekonomi bakanlığı

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier hastaneye kaldırıldı

01:18 07.09.2021 (güncellendi: 01:21 07.09.2021)
© AP PhotoPeter Altmaier
Peter Altmaier - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AP Photo
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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Ekonomi Komitesi toplantısında rahatsızlanınca ambulansla Berlin Charité Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili 63 yaşındaki Ekonomi Bakanı, Berlin'de hastaneye kaldırıldı.
Ekonomi Komitesi toplantısına katılanlar, Bakan Altmaier'ın halsizliğinden şikayet ettiği ve konuşmak için kelime bulmakta zorlandığını belirtirken, çağrılan doktorun yaptığı ilk müdahaleden sonra Altmaier'ın ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Altmaier'ın sağlık durumuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama ise henüz yapılmadı.
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