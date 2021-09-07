https://tr.sputniknews.com/20210907/alman-yargisi-sinovac-asisi-olanlara-seyahat-kisitlamasi-hukuki-1048699865.html

Alman yargısı: Sinovac aşısı olanlara seyahat kısıtlaması hukuki

Alman yargısı: Sinovac aşısı olanlara seyahat kısıtlaması hukuki

Berlin İdare Mahkemesi, AB vatandaşı olmayan ve Sinovac aşısı olmuş kişilere uygulanan seyahat kısıtlamalarının hukuki olduğu yönünde bir karar aldı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T19:10+0300

2021-09-07T19:10+0300

2021-09-07T19:10+0300

almanya

dw türkçe

koronavirüs

koronavirüs aşısı

sinovac

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DW Türkçe'nin haberine göre, Berlin İdare Mahkemesi, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan ve Sinovac aşısı olmuş kişilere seyahat kısıtlamalarını onaylayan bir karar aldı. Mahkeme kararında "AB vatandaşı olmayanlara Sinovac aşısı ile tam aşılanmış olmalarına rağmen seyahat kısıtlamaları hukukidir" dedi.Mahkemeye başvuru, bir İran vatandaşı ile ailesi tarafından yapmıştı. Mahkeme Cuma günü aldığı kararda dava başvurusunu reddetti. Kararın gerekçesi bugün kamuoyuyla paylaşıldı.Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Mart 2020 tarihinde konan seyahat kısıtlamasına göre AB vatandaşı olmayan ve ikamet izni bulunmayan kişilerin birinci dereceden aile yakınını ziyaret etmesini gerektirecek acil bir seyahat nedeni bulunan durumlar dışında ülkeye girişlerine izin verilmiyor.Tahran'da yaşayan İranlı bir kadın aile ziyaretine izin verilmemesi üzerine Almanya'da yaşayan kızı ve torunları ile birlikte mahkemeye itirazda bulundu. Dilekçede İranlı kadının Schengen vizesi olduğu ve iki doz Sinovac aşısı olduğu ifade edildi. Başvuruda İçişleri Bakanlığı kararının "orantısız" olduğu ileri sürüldü.'Sinovac geçerli aşılar arasında değil'Mahkeme başvuruyu "başvurucunun temel haklarına müdahalenin orantısız olmadığı" gerekçesiyle reddetti. Kararda Sinovac aşısının, Almanya'da yetki sahibi kurum olan Paul Ehrlich Enstitüsü'nün geçerli koronavirüs aşıları listesinde yer almadığına dikkat çekildi.Almanya sadece enstitünün internet sitesinde yer alan aşıları tanıyor, bu aşılar ise BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson.Berlin İdare Mahkemesi kısıtlamanın listede yer alan aşılar üzerinden yapılmasının başvurucunun eşitlik hakkını ihlal etmediğine hükmetti. Ayrıca ziyaretin acilen yapılması gerektiği yönünde de başvurunun ikna edici olmadığı kaydedildi.Mahkeme kararında ayrıca Schengen Sınır Kanunnamesi'ne göre AB vatandaşı olmayanların seyahat koşulları arasında kamu sağlığına tehdit oluşturmama unsuru olduğuna işaret etti. Koronavirüsün ölümcül olabileceğine dikkat çeken mahkeme Avrupa Birliği Komisyonu'nun da AB ülkesi olmayan ülkelerden seyahatlerin kısıtlanması yönünde tavsiye kararı olduğunu kaydetti.Karara bir üst yargı merci olan Berlin Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi'nde temyiz yolu açık.

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almanya, dw türkçe, koronavirüs, koronavirüs aşısı, sinovac