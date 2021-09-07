Ankara Güvenpark'ta metro çalışması sebebiyle çukur oluştu

Çankaya ilçesinde bulunan ve her gün binlerce insanın geçiş noktası olan Güvenpark'ta yaklaşık 10 metre derinliğinde çukur oluştu. Çukurun, hemen yan taraftaki metro inşaatından dolayı meydana geldiği iddia edildi. Olayın ardından çukurun etrafı güvenlik güçleri tarafından tamamen boşaltıldı. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Olaya şahit olan çevre esnaf Ali Rıza Öztoprak, “Sadece sesi duydum. Geldiğimde gördüğüm ise çöküntü olduğuydu. Sonra güvenlikler geldi. Şerit çekerek güvenlik önlemi aldılar. Herhangi biri yoktu, çöken alan boştu. Kademe kademe tekrar çöktü. Alt tarafta metro çalışması olduğu için olduğu söyleniyor” dedi.
Olayın ardından çukurun etrafı güvenlik güçleri tarafından tamamen boşaltıldı. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Olaya şahit olan çevre esnaf Ali Rıza Öztoprak, “Sadece sesi duydum. Geldiğimde gördüğüm ise çöküntü olduğuydu. Sonra güvenlikler geldi. Şerit çekerek güvenlik önlemi aldılar. Herhangi biri yoktu, çöken alan boştu. Kademe kademe tekrar çöktü. Alt tarafta metro çalışması olduğu için olduğu söyleniyor” dedi.