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Ankara Güvenpark'ta metro çalışması sebebiyle çukur oluştu
Ankara Güvenpark'ta metro çalışması sebebiyle çukur oluştu
Ankara'nın en işlek noktalarından biri olan Güvenpark'ta iddiaya göre metro çalışmasından dolayı, yaklaşık 10 metre derinliğinde çukur oluştu. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T13:06+0300
2021-09-07T13:06+0300
yaşam
ankara
türkiye
inşaat
güvenpark
metro
çökme
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Çankaya ilçesinde bulunan ve her gün binlerce insanın geçiş noktası olan Güvenpark'ta yaklaşık 10 metre derinliğinde çukur oluştu. Çukurun, hemen yan taraftaki metro inşaatından dolayı meydana geldiği iddia edildi. Olayın ardından çukurun etrafı güvenlik güçleri tarafından tamamen boşaltıldı. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Olaya şahit olan çevre esnaf Ali Rıza Öztoprak, “Sadece sesi duydum. Geldiğimde gördüğüm ise çöküntü olduğuydu. Sonra güvenlikler geldi. Şerit çekerek güvenlik önlemi aldılar. Herhangi biri yoktu, çöken alan boştu. Kademe kademe tekrar çöktü. Alt tarafta metro çalışması olduğu için olduğu söyleniyor” dedi.
ankara
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ankara, türkiye, inşaat, güvenpark, metro, çökme

Ankara Güvenpark'ta metro çalışması sebebiyle çukur oluştu

13:06 07.09.2021
© AA / ALİ NARGÜNERAnkara Güvenpark'ta metro çalışması sebebiyle çukur oluştu
Ankara Güvenpark'ta metro çalışması sebebiyle çukur oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AA / ALİ NARGÜNER
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Ankara'nın en işlek noktalarından biri olan Güvenpark'ta iddiaya göre metro çalışmasından dolayı, yaklaşık 10 metre derinliğinde çukur oluştu.
Çankaya ilçesinde bulunan ve her gün binlerce insanın geçiş noktası olan Güvenpark'ta yaklaşık 10 metre derinliğinde çukur oluştu.
Çukurun, hemen yan taraftaki metro inşaatından dolayı meydana geldiği iddia edildi.
Olayın ardından çukurun etrafı güvenlik güçleri tarafından tamamen boşaltıldı. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Olaya şahit olan çevre esnaf Ali Rıza Öztoprak, “Sadece sesi duydum. Geldiğimde gördüğüm ise çöküntü olduğuydu. Sonra güvenlikler geldi. Şerit çekerek güvenlik önlemi aldılar. Herhangi biri yoktu, çöken alan boştu. Kademe kademe tekrar çöktü. Alt tarafta metro çalışması olduğu için olduğu söyleniyor” dedi.
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