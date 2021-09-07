https://tr.sputniknews.com/20210907/ankara-uzay-ve-havacilik-ihtisas-organize-sanayi-bolgesinde-15-bin-kisiye-istihdam-saglanacak-1048690016.html

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin kişiye istihdam sağlanacak

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin kişiye istihdam sağlanacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 300 işletmenin yer almasını planladıklarını... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T14:58+0300

2021-09-07T14:58+0300

2021-09-07T14:58+0300

türkiye

ismail demir

osb

organize sanayi bölgesi (osb)

savunma sanayii başkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HAB'ın Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Ankara Sanayi Odası, Ankara Valiliği ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği ortaklığında kurulduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:Demir, bölgenin 730 hektarlık alana yayıldığı bilgisini vererek, "HAB'da 150'si sanayi kuruluşu olmak üzere 300 işletmenin yer almasını planlıyoruz. Bölgenin, tam olarak faaliyete geçmesiyle 15 bini aşkın istihdam sağlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.HAB'da ana odağı havacılık ve uzay olan çeşitli sektörlerin yer alacağını vurgulayan Demir, bölgede hava taşıtları ve uzay araçları üretimi ve tasarımı, motor ve motor parçaları üretimi, elektrik elektronik ve optik ekipmanları, kompozit imalat teknolojileri, kablo donanım ve kablaj, kabin içi ve kargo bölümü donanımları, İHA sistemleri, robot teknolojisi ve proses otomasyonu, IT teknolojisi ve telekomünikasyon sistemleri, uydu teknolojileri, türbin teknolojileri, mikro ve nanoteknolojiler gibi sektörlerin yer alacağını bildirdi.TeknoHAB Teknoloji Geliştirme BölgesiDemir, HAB sınırları içinde kurulacak TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin mevcut örneklerine kıyasla önemli bir fark oluşturacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:HAB'da ayrıca İmalat Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi oluşturulacağını belirten Demir, burada da sektöre örnek teşkil edecek faaliyetlerin yer alacağını dile getirdi.HAB'da faaliyetlerin durumuHAB'da 2 kısımda yapım çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren Demir, 1'inci Kısım'da altyapı çalışmalarının bitirildiğini, 2'nci kısmın ise yüzde 85'inin tamamlandığını aktardı.Demir, bölgenin hemen hemen dolmuş durumda olduğuna belirterek, bölgede 7 fabrikanın faaliyet gösterdiğini ve 72 ruhsat sürecine girmiş firma bulunduğunu sözlerine ekledi.

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ismail demir, osb, organize sanayi bölgesi (osb), savunma sanayii başkanlığı