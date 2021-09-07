https://tr.sputniknews.com/20210907/ankarada-belediye-otobusu-soforu-ile-kavga-eden-sahis-otobuse-silahla-ates-etti--1048674569.html

Ankara'da belediye otobüsü şoförü ile kavga eden şahıs otobüse silahla ateş etti

Ankara'da belediye otobüsü şoförü ile kavga eden şahıs otobüse silahla ateş etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde şoförü ile tartıştığı belediye otobüsüne, yanında bulunan silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan zanlı, polisin... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T03:59+0300

2021-09-07T03:59+0300

2021-09-07T04:00+0300

yaşam

ankara

silahlı saldırı

gözaltı

otobüs şöförü

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Şoföre öfkelenen Güven D, yanında bulunan tabanca ile otobüse ateş ederek olay yerinden otomobiliyle kaçtı.Bölgeye gelen polis ekipleri, zanlının aracının plaka bilgileri üzerinden yaptıkları araştırmada, otomobilin Güven D'nin eşi S.D'ye ait olduğunu belirledi. S.D'ye ulaşan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracın Güven D'de olduğu bilgisi üzerine, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.Zanlı, Plevne Mahallesi Bosna Caddesi'nde gözaltına alındı.Polise verdiği ifadede hakkındaki suçlamayı kabul eden Güven D, 'yol verme tartışması nedeniyle EGO otobüs şoförüne üzerindeki silahla ateş ettiğini, şahsın yaralanmış olabileceği korkusuyla olay yerinden aracıyla uzaklaştığını; alkollü olduğunu, olay yerinden ayrıldıktan sonra Kırıkkale'ye gitmek için otobana çıktığını, otobanda seyir halindeyken aracının camını açarak olayda kullandığı silahı yol kenarına attığını ancak attığı yeri hatırlamadığını, daha sonra Kırıkkale'ye gitmekten vazgeçip Sincan'a döndüğünü' belirtti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, silahlı saldırı, gözaltı, otobüs şöförü