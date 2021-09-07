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Ankara'da evinin bahçesinde köpek ölüleri bulunan kadına 10 yıl hapis istemi
Ankara'da evinin bahçesinde köpek ölüleri bulunan kadına 10 yıl hapis istemi
Evinin bahçesinde 11 köpek ölüsü bulunan ve 7 köpeği de uygunsuz koşullarda barındırdığı suçlamasıyla tutuklanan Meral Tekin hakkında, 'evcil hayvanı kasten... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T12:33+0300
2021-09-07T12:33+0300
türkiye
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mahkeme
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hayvan hakları
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Ankara'da Çankaya ilçesine bağlı Ön Cebeci Mahallesi, Samur Sokak'ta oturanlar, 6 Ağustos'ta Çankaya Belediyesi ile polise sokakta kötü bir kokunun olduğu yönünde ihbarda bulundu. Ekiplerin yaptığı araştırmada kokunun yoğunlaştığı Meral Tekin'in oturduğu 3 katlı binanın bahçesinde arama yapıldı. Bahçe duvarının dibinde yapılan kazıda çöp torbaları içinde gömülmüş 11 köpek ölüsü bulundu. Meral Tekin'in evinde yapılan aramada ise 7 yavru köpeğin kafeslerin içinde uygunsuz koşullarda tutulduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan Meral Tekin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.11 köpeğin cansız bedeni bulunduOlayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Meral Tekin hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Tekin'in 'evine köpek doldurup eziyet ettiği, evden inleme ve bağırma sesleri duyulduğu' yönündeki ihbar sonucu, ikametin çevresinde yapılan araştırmada köpek seslerinin geldiğinin anlaşılması üzerine evinde arama yapıldığı belirtildi. Arama sonucunda bakımı ihmal edilmiş ve uygunsuz koşullarda 7 köpeğin bulunduğu aktarılan iddianamede, hayvanlara Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından el konulduğu, çevreden koku gelmesi sebebiyle de bina bahçesinde kazı yapıldığı bildirildi. Kazıda 11 köpeğin cansız bedeninin bulunduğu, bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sanık Meral Tekin'in '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili hükümlerince 7 Ağustos'ta tutuklandığı ifade edildi.Suçlamaları kabul etmediİddianamede ifadesi yer alan Meral Tekin ise 'hayvanları çok sevdiğini, onlara kesinlikle eziyet etmediğini' söyledi. Sokak hayvanlarına gönüllü olarak baktığını belirten Meral Tekin bahçede ölüsü bulunan köpeklerden ikisini öldükleri için gömdüğünü, diğer köpekleri ise gömmediğini iddia etti. Suçlamaları kabul etmeyen Meral Tekin, hayatını hayvanlara adadığını söyledi.10 yıl hapsi istendiAnkara 55’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Meral Tekin'in 11 'evcil hayvanı kasten öldürmekten' 9 aydan 6 yıla, 'evcil hayvana zalimce muamelede bulunma' suçundan ise 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İki ayrı suçtan hakkında toplam 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen Meral Tekin'in soruşturması, yeni çıkarılan '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.
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ankara, türkiye, kedi, köpek, mahkeme, dava, hayvan hakları, hapis, suçlu

Ankara'da evinin bahçesinde köpek ölüleri bulunan kadına 10 yıl hapis istemi

12:33 07.09.2021
© DHAKöpeklere işkence eden kadın
Köpeklere işkence eden kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© DHA
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Evinin bahçesinde 11 köpek ölüsü bulunan ve 7 köpeği de uygunsuz koşullarda barındırdığı suçlamasıyla tutuklanan Meral Tekin hakkında, 'evcil hayvanı kasten öldürmek' ve 'evcil hayvana zalimce muamelede bulunma' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ankara'da Çankaya ilçesine bağlı Ön Cebeci Mahallesi, Samur Sokak'ta oturanlar, 6 Ağustos'ta Çankaya Belediyesi ile polise sokakta kötü bir kokunun olduğu yönünde ihbarda bulundu. Ekiplerin yaptığı araştırmada kokunun yoğunlaştığı Meral Tekin'in oturduğu 3 katlı binanın bahçesinde arama yapıldı. Bahçe duvarının dibinde yapılan kazıda çöp torbaları içinde gömülmüş 11 köpek ölüsü bulundu. Meral Tekin'in evinde yapılan aramada ise 7 yavru köpeğin kafeslerin içinde uygunsuz koşullarda tutulduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan Meral Tekin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

11 köpeğin cansız bedeni bulundu

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Meral Tekin hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Tekin'in 'evine köpek doldurup eziyet ettiği, evden inleme ve bağırma sesleri duyulduğu' yönündeki ihbar sonucu, ikametin çevresinde yapılan araştırmada köpek seslerinin geldiğinin anlaşılması üzerine evinde arama yapıldığı belirtildi.
Arama sonucunda bakımı ihmal edilmiş ve uygunsuz koşullarda 7 köpeğin bulunduğu aktarılan iddianamede, hayvanlara Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından el konulduğu, çevreden koku gelmesi sebebiyle de bina bahçesinde kazı yapıldığı bildirildi. Kazıda 11 köpeğin cansız bedeninin bulunduğu, bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sanık Meral Tekin'in '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili hükümlerince 7 Ağustos'ta tutuklandığı ifade edildi.

Suçlamaları kabul etmedi

İddianamede ifadesi yer alan Meral Tekin ise 'hayvanları çok sevdiğini, onlara kesinlikle eziyet etmediğini' söyledi. Sokak hayvanlarına gönüllü olarak baktığını belirten Meral Tekin bahçede ölüsü bulunan köpeklerden ikisini öldükleri için gömdüğünü, diğer köpekleri ise gömmediğini iddia etti. Suçlamaları kabul etmeyen Meral Tekin, hayatını hayvanlara adadığını söyledi.

10 yıl hapsi istendi

Ankara 55’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Meral Tekin'in 11 'evcil hayvanı kasten öldürmekten' 9 aydan 6 yıla, 'evcil hayvana zalimce muamelede bulunma' suçundan ise 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İki ayrı suçtan hakkında toplam 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen Meral Tekin'in soruşturması, yeni çıkarılan '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.
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