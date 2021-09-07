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https://tr.sputniknews.com/20210907/antalyada-deprem-1048688078.html
Antalya'da deprem
Antalya'da deprem
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T14:28+0300
2021-09-07T14:28+0300
2021-09-07T14:40+0300
antalya
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliği 26.02 kilometre olarak açıklandı.AFAD'ın açıklamasında, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" dendi.
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antalya, deprem
Antalya'da deprem 14:28 07.09.2021 (güncellendi: 14:40 07.09.2021)
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 26.02 kilometre olarak açıklandı.
AFAD'ın açıklamasında,
"Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" dendi.