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Aşı zorunluluğu getiren Trudeau'nun seçim kampanyasını küfür, parmak ve çakıl taşları vurdu
Aşı zorunluluğu getiren Trudeau'nun seçim kampanyasını küfür, parmak ve çakıl taşları vurdu
20 Eylül'deki baskın seçim için ülkeyi turlayan Kanada Başbakanı'nın aşı zorunluluğu planı nedeniyle karşılaştığı protestolara fırlatılan çakıl taşlarıyla... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T18:05+0300
2021-09-07T18:25+0300
dünya
kanada
protesto
justin trudeau
erken seçim
seçim kampanyası
küfür etmek
orta parmak işareti
çakıl
fırlatma
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Siyasi magazinde dış görünüşüyle gündem olan Kanada'nın liberal Başbakanı Justin Trudeau, ağustos ortasında 20 Eylül'de erken seçimlere gidileceğini açıklamasının ardından çıktığı kampanya turunda, Kovid-19 aşısı zorunluluğu ve diğer kısıtlamaları protesto eden kitlelerle karşılaşıyor. Geçen hafta kızgın protestocuların baskın yaptığı bir kampanya etkinliğini iptal etmek zorunda kalan Trudeau, bu kez Ontario eyaletinde küfür niteliğinde 'Fuck' yazılı pankartlarla yüz yüze geldi. Kanada Başbakanı'nın otobüsü geçerken hep bir ağızdan küfreden protestocular, suratına karşı tek parmak işareti yaptı, hızını alamayanlar çakıl taşı atışıyla isabet kaydetti. Bir bira fabrikasını ziyaret ettikten sonra otobüsüne dönerken fırlatılan küçük taşların isabet ettiği Trudeau ile koruması, yaralanmadı.Kabak çekirdeği atılmasıyla kıyasladıDönüşte uçakta gazetecilerle konuşan liberal lider, omzundan vurulmuş olabileceğini söylerken, olayı 2016'da bir kadının kendisine kabak çekirdeği atmasıyla karşılaştırdı.Gazeteciler de hedef olduKanada'nın CTV National News kanalına göre, başbakanı takip eden medya otobüsünde yolculuk eden iki kişi de çakılların hedefi olmasına rağmen yaralanmadı. Muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Erin O'Toole, olayı 'iğrenç' diye niteledi. O'Toole, "Siyasi şiddet asla haklı gösterilemez ve medyamız gözdağı, taciz ve şiddetten azade olmalıdır" diye tweetledi. Muhalefetle zorunlu aşı kavgasıDaha önce O'Toole'u aşı zorunluluğu planına karşı çıktığı ve partisinin adaylarından aşı olmasını talep etmediği için eleştiren Trudeau, kendisini protesto edenleri de 'aşı karşıtı' olmakla suçlarken "O'Toole en azından bazı ipuçlarını aşı karşıtı kalabalıktan alıyor" demişti. Kamu çalışanlarına ya aşı ya işsizlik restiKovid-19'a karşı aşı olanların en yüksek oranda seyrettiği ülkelerden Kanada'da Trudeau'nun aşı zorunluluğuyla ilgili planları, 20 Eylül baskın seçimlerinin ana gündemi haline geldi.Geçen ay hükümet, demiryolları gibi federal düzenleme kapsamındaki sektörlerin çalışanları dahil tüm kamu çalışanlarının ekim sonuna kadar aşı olmazlarsa işlerini kaybedebileceklerini, ticari hava, deniz de demiryolu yolcularının da seyahat edebilmek için aşı olmalarının zorunlu olacağını açıklamıştı. Yüzde 74'ünün iki doz aşı olmasına rağmenKanada nüfusunun aşılama kapsamındaki bölümünün yüzde 74'ünün iki doz aşı yaptırmış olmasına rağmen, özellikle aşı olmayanlar arasında pandeminin dördüncü dalgası yayılıyor. Seçim anketlerinde iktidardaki Liberaller ile muhalefetteki Muhafazakarlar başa baş gidiyor.
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kanada, protesto, justin trudeau, erken seçim, seçim kampanyası, küfür etmek, orta parmak işareti, çakıl, fırlatma, aşı zorunluluğu

Aşı zorunluluğu getiren Trudeau'nun seçim kampanyasını küfür, parmak ve çakıl taşları vurdu

18:05 07.09.2021 (güncellendi: 18:25 07.09.2021)
© REUTERS / CARLOS OSORIOKanada'nın Ontario eyaletinin Brantford kentinde seçim kampanyasını devam ettiren Başbakan Justin Trudeau'yu protesto edenler arasında parmak işareti yapanlar da vardı.
Kanada'nın Ontario eyaletinin Brantford kentinde seçim kampanyasını devam ettiren Başbakan Justin Trudeau'yu protesto edenler arasında parmak işareti yapanlar da vardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / CARLOS OSORIO
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20 Eylül'deki baskın seçim için ülkeyi turlayan Kanada Başbakanı'nın aşı zorunluluğu planı nedeniyle karşılaştığı protestolara fırlatılan çakıl taşlarıyla isabet alması da eklendi.
Siyasi magazinde dış görünüşüyle gündem olan Kanada'nın liberal Başbakanı Justin Trudeau, ağustos ortasında 20 Eylül'de erken seçimlere gidileceğini açıklamasının ardından çıktığı kampanya turunda, Kovid-19 aşısı zorunluluğu ve diğer kısıtlamaları protesto eden kitlelerle karşılaşıyor.
Geçen hafta kızgın protestocuların baskın yaptığı bir kampanya etkinliğini iptal etmek zorunda kalan Trudeau, bu kez Ontario eyaletinde küfür niteliğinde 'Fuck' yazılı pankartlarla yüz yüze geldi. Kanada Başbakanı'nın otobüsü geçerken hep bir ağızdan küfreden protestocular, suratına karşı tek parmak işareti yaptı, hızını alamayanlar çakıl taşı atışıyla isabet kaydetti.
Bir bira fabrikasını ziyaret ettikten sonra otobüsüne dönerken fırlatılan küçük taşların isabet ettiği Trudeau ile koruması, yaralanmadı.

Kabak çekirdeği atılmasıyla kıyasladı

Dönüşte uçakta gazetecilerle konuşan liberal lider, omzundan vurulmuş olabileceğini söylerken, olayı 2016'da bir kadının kendisine kabak çekirdeği atmasıyla karşılaştırdı.

Gazeteciler de hedef oldu

Kanada'nın CTV National News kanalına göre, başbakanı takip eden medya otobüsünde yolculuk eden iki kişi de çakılların hedefi olmasına rağmen yaralanmadı.
Muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Erin O'Toole, olayı 'iğrenç' diye niteledi. O'Toole, "Siyasi şiddet asla haklı gösterilemez ve medyamız gözdağı, taciz ve şiddetten azade olmalıdır" diye tweetledi.

Muhalefetle zorunlu aşı kavgası

Daha önce O'Toole'u aşı zorunluluğu planına karşı çıktığı ve partisinin adaylarından aşı olmasını talep etmediği için eleştiren Trudeau, kendisini protesto edenleri de 'aşı karşıtı' olmakla suçlarken "O'Toole en azından bazı ipuçlarını aşı karşıtı kalabalıktan alıyor" demişti.

Kamu çalışanlarına ya aşı ya işsizlik resti

Kovid-19'a karşı aşı olanların en yüksek oranda seyrettiği ülkelerden Kanada'da Trudeau'nun aşı zorunluluğuyla ilgili planları, 20 Eylül baskın seçimlerinin ana gündemi haline geldi.
Geçen ay hükümet, demiryolları gibi federal düzenleme kapsamındaki sektörlerin çalışanları dahil tüm kamu çalışanlarının ekim sonuna kadar aşı olmazlarsa işlerini kaybedebileceklerini, ticari hava, deniz de demiryolu yolcularının da seyahat edebilmek için aşı olmalarının zorunlu olacağını açıklamıştı.

Yüzde 74'ünün iki doz aşı olmasına rağmen

Kanada nüfusunun aşılama kapsamındaki bölümünün yüzde 74'ünün iki doz aşı yaptırmış olmasına rağmen, özellikle aşı olmayanlar arasında pandeminin dördüncü dalgası yayılıyor. Seçim anketlerinde iktidardaki Liberaller ile muhalefetteki Muhafazakarlar başa baş gidiyor.
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