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https://tr.sputniknews.com/20210907/av-sezonu-basladi-balik-fiyatlarinda-dusus-olur-mu-1048689349.html
Av sezonu başladı: Balık fiyatlarında düşüş olur mu?
Av sezonu başladı: Balık fiyatlarında düşüş olur mu?
Av sezonunun açılmasıyla balıkçılar da yoğun bir mesaiye başladı. Geçen seneye göre hamsi, istavrit, lüfer ve tekirin bol olması dikkat çekiyor. Balıkçılar... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T14:49+0300
2021-09-07T14:49+0300
ekonomi
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ege
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ekonomi
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1 Eylül'de başlayan balık sezonu ile birlikte denize ağlarını atan balıkçıların yüzü; hamsi, tekir, istavrit ve lüferdeki bolluk ile gülüyor. Balıkçılar, deniz sularının sıcak olmasından dolayı tam olarak istedikleri verimi alamasa da önümüzdeki dönem için umutlu konuşuyor.Balıkçılıkta yeni sezonu NTV'ye değerlendiren İstanbul Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, şu an konuşmak için çok erken olsa da hamsinin bu sene havalar esmeye başlamadan denizlerde görünmesine dikkat çekti. Kartal, "Hamsinin fiyatı 30 TL'ye kadar geriledi. Geçen sene 40-50 TL civarında olan istavrit fiyatları da hamsi ile aynı seviyede. Bu fiyatlar havaların soğumasına bağlı olarak daha da düşebilir" dedi.'Lüfer fiyatı 50-60 liraya düşebilir'Geçen seneye göre balıkçıların palamutta bekledikleri etkiyi bulamadıklarını ancak diğer balıklarda bolluk yaşandığını kaydeden Kartal, "Özellikle lüferde sezon iyi geçecek gibi gözüküyor. Ekimde 50-60 liraya lüfer yiyebiliriz" dedi.Kartal, müsilajla ilgili olarak da balıklara yönelik bir sıkıntı olmadığını ancak insanların psikolojik olarak tereddütünün devam ettiğini belirtti. Kartal, "Müsilajda zehirli bir atık olmadığı için balık yemenin hiçbir riski yok" dedi.'Ekim ayı kritik'Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya da, istavrit, hamsi ve lüferin geçen seneye göre daha fazla olduğuna işaret ederek bu nedenle fiyatların daha da düşebileceğini söyledi. Ege'de lüferin, Karadeniz'de de orkinosun görünmeye başladığını kaydeden Özkaya, "Bizim için Ekim ayı son derece kritik. Asıl etkiyi denizler soğumaya başladığında göreceğiz" dedi.'Kota gelmeden stoklar kendini toparlayamaz'Sürdürülebilir balıkçılık için kota uygulamasına geçilmesi gerektiğini kaydeden Özkaya, her tekne için belirli türlere kota getirilmesi gerektiğini ifade etti. Teknelerin büyümesiyle atılan ağların da büyüdüğüne işaret eden Özkaya, "Önceden tekneler 30 metreydi, şimdi 60 metre. Denizdeki balık stoğunun kendisini toparlaması için bizce kota çok önemli" dedi. Öte yandan 10 yıldır Kocaeli'nde balıkçılık yapan Serkan Aydın, tezgahların dolduğunu ancak halen 3 kişiden 2'sinin balık sipariş ederken müsilajdan dolayı tedirgin olduğunu söyledi. Balıkları Karadeniz'den getirdiklerini belirten Aydın, "Hava durumunu sürekli kontrol etmek zorundayız, rüzgarın durumu bizi çok etkiliyor. Fakat şu anki durum standartlara göre iyi" dedi.Aydın, istavritin 30-40 TL, hamsinin 20-30 TL, tekirin de 30-40 TL bandında satıldığını sözlerine ekledi.
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istanbul, hava durumu, karadeniz, ege, tekne, ekonomi, fiyat, hamsi, tezgah, istavrit, balık

Av sezonu başladı: Balık fiyatlarında düşüş olur mu?

14:49 07.09.2021
© İHAbalık - istavrit
balık - istavrit - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© İHA
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Av sezonunun açılmasıyla balıkçılar da yoğun bir mesaiye başladı. Geçen seneye göre hamsi, istavrit, lüfer ve tekirin bol olması dikkat çekiyor. Balıkçılar, iyi bir sezon beklediklerini ve fiyatların da düşeceğini tahmin ettiklerini söylüyor.
1 Eylül'de başlayan balık sezonu ile birlikte denize ağlarını atan balıkçıların yüzü; hamsi, tekir, istavrit ve lüferdeki bolluk ile gülüyor. Balıkçılar, deniz sularının sıcak olmasından dolayı tam olarak istedikleri verimi alamasa da önümüzdeki dönem için umutlu konuşuyor.
Balıkçılıkta yeni sezonu NTV'ye değerlendiren İstanbul Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, şu an konuşmak için çok erken olsa da hamsinin bu sene havalar esmeye başlamadan denizlerde görünmesine dikkat çekti.
Kartal, "Hamsinin fiyatı 30 TL'ye kadar geriledi. Geçen sene 40-50 TL civarında olan istavrit fiyatları da hamsi ile aynı seviyede. Bu fiyatlar havaların soğumasına bağlı olarak daha da düşebilir" dedi.

'Lüfer fiyatı 50-60 liraya düşebilir'

Geçen seneye göre balıkçıların palamutta bekledikleri etkiyi bulamadıklarını ancak diğer balıklarda bolluk yaşandığını kaydeden Kartal, "Özellikle lüferde sezon iyi geçecek gibi gözüküyor. Ekimde 50-60 liraya lüfer yiyebiliriz" dedi.
Kartal, müsilajla ilgili olarak da balıklara yönelik bir sıkıntı olmadığını ancak insanların psikolojik olarak tereddütünün devam ettiğini belirtti. Kartal, "Müsilajda zehirli bir atık olmadığı için balık yemenin hiçbir riski yok" dedi.

'Ekim ayı kritik'

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya da, istavrit, hamsi ve lüferin geçen seneye göre daha fazla olduğuna işaret ederek bu nedenle fiyatların daha da düşebileceğini söyledi.
Ege'de lüferin, Karadeniz'de de orkinosun görünmeye başladığını kaydeden Özkaya, "Bizim için Ekim ayı son derece kritik. Asıl etkiyi denizler soğumaya başladığında göreceğiz" dedi.

'Kota gelmeden stoklar kendini toparlayamaz'

Sürdürülebilir balıkçılık için kota uygulamasına geçilmesi gerektiğini kaydeden Özkaya, her tekne için belirli türlere kota getirilmesi gerektiğini ifade etti. Teknelerin büyümesiyle atılan ağların da büyüdüğüne işaret eden Özkaya, "Önceden tekneler 30 metreydi, şimdi 60 metre. Denizdeki balık stoğunun kendisini toparlaması için bizce kota çok önemli" dedi.

Öte yandan 10 yıldır Kocaeli'nde balıkçılık yapan Serkan Aydın, tezgahların dolduğunu ancak halen 3 kişiden 2'sinin balık sipariş ederken müsilajdan dolayı tedirgin olduğunu söyledi. Balıkları Karadeniz'den getirdiklerini belirten Aydın, "Hava durumunu sürekli kontrol etmek zorundayız, rüzgarın durumu bizi çok etkiliyor. Fakat şu anki durum standartlara göre iyi" dedi.

Aydın, istavritin 30-40 TL, hamsinin 20-30 TL, tekirin de 30-40 TL bandında satıldığını sözlerine ekledi.
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