https://tr.sputniknews.com/20210907/avcilarda-esini-dovdugu-iddia-edilen-esnafa-diger-esnaflardan-dayak-1048691912.html

Avcılar'da eşini dövdüğü iddia edilen esnafa diğer esnaflardan dayak

Avcılar'da eşini dövdüğü iddia edilen esnafa diğer esnaflardan dayak

Avcılar’da bir pasaj içerisinde eşine şiddet uyguladığı iddia edilen esnafa diğer esnaflar tepki gösterdi. Yaşanan tekme tokat kavga güvenlik kamerasına... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T15:35+0300

2021-09-07T15:35+0300

2021-09-07T15:35+0300

türkiye

istanbul

avcılar

tartışma

kavga

esnaf

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Avcılar’da bulunan bir pasaj içerisinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir esnaf dükkan içerisinde eşine şiddet uyguladı.Şiddete maruz kalan kadının kız kardeşi "Ablamı dövüyorlar" diye bağırarak yardım isterken durumu gören çevre dükkanlardaki diğer esnaflar tepki gösterdi.Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirdi.Yaşanan kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde şahısların birbirlerine vurmaları ve çevredekilerin araya girmesi görülüyor.

türkiye

istanbul

avcılar

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istanbul, avcılar, tartışma, kavga, esnaf