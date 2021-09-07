Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Fransız Yargıtayı'ndan Suriye'de insanlığa karşı suça iştirakle itham edilen Lafarge aleyhine karar
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210907/avcilarda-esini-dovdugu-iddia-edilen-esnafa-diger-esnaflardan-dayak-1048691912.html
Avcılar'da eşini dövdüğü iddia edilen esnafa diğer esnaflardan dayak
Avcılar'da eşini dövdüğü iddia edilen esnafa diğer esnaflardan dayak
Avcılar’da bir pasaj içerisinde eşine şiddet uyguladığı iddia edilen esnafa diğer esnaflar tepki gösterdi. Yaşanan tekme tokat kavga güvenlik kamerasına... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T15:35+0300
2021-09-07T15:35+0300
türkiye
istanbul
avcılar
tartışma
kavga
esnaf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1048691836_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_ccf11962a4ef1793466bc13150b08f9a.jpg
Avcılar’da bulunan bir pasaj içerisinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir esnaf dükkan içerisinde eşine şiddet uyguladı.Şiddete maruz kalan kadının kız kardeşi "Ablamı dövüyorlar" diye bağırarak yardım isterken durumu gören çevre dükkanlardaki diğer esnaflar tepki gösterdi.Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirdi.Yaşanan kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde şahısların birbirlerine vurmaları ve çevredekilerin araya girmesi görülüyor.
türkiye
istanbul
avcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1048691836_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_1043a9e58c9e59d23e6ca316e341b370.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, avcılar, tartışma, kavga, esnaf

Avcılar'da eşini dövdüğü iddia edilen esnafa diğer esnaflardan dayak

15:35 07.09.2021
© İHAAvcılar'da karısını döven esnafa, diğer esnaflardan dayak
Avcılar'da karısını döven esnafa, diğer esnaflardan dayak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© İHA
Abone ol
Avcılar’da bir pasaj içerisinde eşine şiddet uyguladığı iddia edilen esnafa diğer esnaflar tepki gösterdi. Yaşanan tekme tokat kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Avcılar’da bulunan bir pasaj içerisinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir esnaf dükkan içerisinde eşine şiddet uyguladı.
Şiddete maruz kalan kadının kız kardeşi "Ablamı dövüyorlar" diye bağırarak yardım isterken durumu gören çevre dükkanlardaki diğer esnaflar tepki gösterdi.
Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirdi.
Yaşanan kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde şahısların birbirlerine vurmaları ve çevredekilerin araya girmesi görülüyor.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:36Kahramanmaraş'ta 7 bin 500 yıllık yerleşim yeri bulundu: 'Mezopotamya medeniyetlerinin öncüsü'
15:35DSÖ'den Afganistan uyarısı: Sağlık merkezlerinin yüzde 90'ı kapanabilir
15:35Avcılar'da eşini dövdüğü iddia edilen esnafa diğer esnaflardan dayak
15:30Putin ve Şoygu, Sibirya'da tatil yapıyor
15:29Fransız Yargıtayı'ndan Suriye'de insanlığa karşı suça iştirakle itham edilen Lafarge aleyhine karar
15:23Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin 2. turu başladı
15:21Gıda fiyatlarındaki artışın sorumlusu kim?
15:1717 yaşındaki lise öğrencisi, PCR cihazı üretti
15:14Elneny transferinde maaş çıkmazı: Galatasaray'a ayrı Beşiktaş'a ayrı tarife
15:10Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Gültak: İstersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım
15:06Alibaba şirketi eski yöneticisinin yargılandığı cinsel istismar davası düşürüldü
15:00Almanya'da Federal Meclis'in son oturumu seçim düellosuna dönüştü
14:58Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin kişiye istihdam sağlanacak
14:52İzmit Körfezi'nde flamingolardan görsel şölen
14:52Öğrencilere kira tavsiyesi: 'Sözleşmeye madde yazdırın'
14:49Av sezonu başladı: Balık fiyatlarında düşüş olur mu?
14:49Hong Kong, Çin ana karasından yolculuk edenlere karantina şartını kaldırıyor
14:47Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki madende dokuz kişi öldü
14:41Misk Ördeği, insanlar gibi küfür etmeyi öğrendi
14:32Haluk Levent: Kovid testim negatif