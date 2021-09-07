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https://tr.sputniknews.com/20210907/avcilarda-esini-dovdugu-iddia-edilen-esnafa-diger-esnaflardan-dayak-1048691912.html
Avcılar'da eşini dövdüğü iddia edilen esnafa diğer esnaflardan dayak
Avcılar'da eşini dövdüğü iddia edilen esnafa diğer esnaflardan dayak
Avcılar’da bir pasaj içerisinde eşine şiddet uyguladığı iddia edilen esnafa diğer esnaflar tepki gösterdi. Yaşanan tekme tokat kavga güvenlik kamerasına... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T15:35+0300
2021-09-07T15:35+0300
2021-09-07T15:35+0300
türkiye
istanbul
avcılar
tartışma
kavga
esnaf
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Avcılar’da bulunan bir pasaj içerisinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir esnaf dükkan içerisinde eşine şiddet uyguladı.Şiddete maruz kalan kadının kız kardeşi "Ablamı dövüyorlar" diye bağırarak yardım isterken durumu gören çevre dükkanlardaki diğer esnaflar tepki gösterdi.Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirdi.Yaşanan kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde şahısların birbirlerine vurmaları ve çevredekilerin araya girmesi görülüyor.
türkiye
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istanbul, avcılar, tartışma, kavga, esnaf
Avcılar'da eşini dövdüğü iddia edilen esnafa diğer esnaflardan dayak
Avcılar’da bir pasaj içerisinde eşine şiddet uyguladığı iddia edilen esnafa diğer esnaflar tepki gösterdi. Yaşanan tekme tokat kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Avcılar’da bulunan bir pasaj içerisinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir esnaf dükkan içerisinde eşine şiddet uyguladı.
Şiddete maruz kalan kadının kız kardeşi "
Ablamı dövüyorlar
" diye bağırarak yardım isterken durumu gören
çevre dükkanlardaki diğer esnaflar tepki
gösterdi.
Taraflar arasında çıkan tartışmanın
kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirdi.
Yaşanan kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde şahısların birbirlerine
vurmaları ve çevredekilerin araya girmesi görülüyor.