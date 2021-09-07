https://tr.sputniknews.com/20210907/bakan-akardan-afganistandaki-yeni-yonetimle-diyalog-kuruluyor-mu-sorusuna-yanit-1048681379.html

Bakan Akar'dan 'Afganistan’daki yeni yönetimle diyalog kuruluyor mu?' sorusuna yanıt

Bakan Akar'dan 'Afganistan’daki yeni yönetimle diyalog kuruluyor mu?' sorusuna yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Afganistan’daki yeni yönetimle diyalog kuruluyor mu?' sorusu üzerine, "Dışişleri Bakanlığı'mız, Milli Savunma Bakanlığı'mız... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T11:27+0300

2021-09-07T11:27+0300

2021-09-07T11:28+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

hulusi akar

pençe-kaplan operasyonu

pençe-şimşek

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Son dönemde terörle mücadeledeki operasyonlara yönelik soru üzerine Akar, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.23 Nisan'da başlayan 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının sürdüğünü anımsatan Bakan Akar, "Artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla operasyonlarımız devam ediyor. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Gayretimiz bunun için. Terör örgütünün sözde yöneticileri, tepesindekiler sonlarının ne olacağını çok iyi anladı. Alttakilerin de adalete teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını görmeleri lazım" diye konuştu.Son dönemde yapılan 'nokta operasyonları' anımsatan Akar, "Terörü kaynağında yok etme stratejimiz ve nokta operasyonlarımız devam edecek" dedi.'Gelişmeleri yakından takip ediyoruz'Bakan Akar, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının işletilmesine yönelik soru üzerine, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Afganistan'da yardıma ihtiyacı olan aralarında çocukların, kadınların ve yaşlıların bulunduğu milyonlarca kişiye dikkat çeken Akar, "Temennimiz, şartların olumlu gelişmesi yönünde. Biz NATO kapsamında geçmişte yaptığımız çalışmalarımız sırasında da müttefiklerimize 'Afganistan istediği sürece onların yanında oluruz' demiştik. 'İnşallah her şey iyi olur' diye düşünüyoruz. Gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz" dedi.Bakan Akar, 'Afganistan’daki yeni yönetimle diyalog kuruluyor mu?' sorusuna "Dışişleri Bakanlığı'mız, Milli Savunma Bakanlığı'mız, Milli İstihbarat Teşkilatı'mız yakın koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükelçimiz Kabil'de çalışmalarına devam ediyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" yanıtını verdi.

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recep tayyip erdoğan, hulusi akar, pençe-kaplan operasyonu, pençe-şimşek