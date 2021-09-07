https://tr.sputniknews.com/20210907/bakan-koca-turkiyede-risk-duzeyini-dusurecek-kutluyoruz-konya-1048671467.html

Bakan Koca: Türkiye'de risk düzeyini düşürecek, kutluyoruz, Konya

Bakan Koca: Türkiye'de risk düzeyini düşürecek, kutluyoruz, Konya

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve ilin 'mavi' kategorideki iller arasında yer aldığını açıkladı. Bakan Koca... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T00:28+0300

2021-09-07T00:28+0300

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yaşam

türkiye

fahrettin koca

aşılama

koronavirüs

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık mavi. Bu mavi, Türkiye'de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya." ifadesini kullandı.Risk haritasına göre, Konya'daki aşılama oranı yüzde 75.2 seviyesinde bulunuyor.

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2021

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türkiye, fahrettin koca, aşılama, koronavirüs