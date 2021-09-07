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https://tr.sputniknews.com/20210907/bakan-koca-turkiyede-risk-duzeyini-dusurecek-kutluyoruz-konya-1048671467.html
Bakan Koca: Türkiye'de risk düzeyini düşürecek, kutluyoruz, Konya
Bakan Koca: Türkiye'de risk düzeyini düşürecek, kutluyoruz, Konya
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve ilin 'mavi' kategorideki iller arasında yer aldığını açıkladı. Bakan Koca... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T00:28+0300
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yaşam
türkiye
fahrettin koca
aşılama
koronavirüs
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık mavi. Bu mavi, Türkiye'de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya." ifadesini kullandı.Risk haritasına göre, Konya'daki aşılama oranı yüzde 75.2 seviyesinde bulunuyor.
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türkiye, fahrettin koca, aşılama, koronavirüs

Bakan Koca: Türkiye'de risk düzeyini düşürecek, kutluyoruz, Konya

00:28 07.09.2021
© İHAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© İHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve ilin 'mavi' kategorideki iller arasında yer aldığını açıkladı. Bakan Koca, "Bu mavi, Türkiye'de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık mavi. Bu mavi, Türkiye'de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya." ifadesini kullandı.
Risk haritasına göre, Konya'daki aşılama oranı yüzde 75.2 seviyesinde bulunuyor.
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