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https://tr.sputniknews.com/20210907/barcelona-baskani-laporta-avrupa-super-liginin-hayata-gecirilmesinin-engellenemeyecegini-savundu-1048687696.html
Barcelona Başkanı Laporta, Avrupa Süper Ligi'nin hayata geçirilmesinin engellenemeyeceğini savundu
Barcelona Başkanı Laporta, Avrupa Süper Ligi'nin hayata geçirilmesinin engellenemeyeceğini savundu
Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Avrupa Süper Ligi projesinin halen geçerliliğini sürdürdüğünü ve UEFA'nın bunu engellemek için hiçbir şey yapamayacağını... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T14:17+0300
2021-09-07T14:17+0300
yaşam
lionel messi
açıklama
neymar da silva santos junior
barcelona kulübü
paris saint-germain (psg)
avrupa süper ligi
joan laporta
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Laporta, Katalonya'daki Esports3 televizyonunda katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "Süper Lig projesi hayatta ve 3 kulüp (Real Madrid, Barcelona, Juventus) bunu güçlü bir şekilde savunuyoruz. Bize karşı yapılan tüm baskılar ve tehditler boşa çıktı" dedi.Avrupa Süper Ligi projesinden çıktığını açıklayan diğer kulüplerin çoğunun bu girişimi devam ettirmek için kendilerine destek verdiğini kaydeden Laporta, "Bu projenin devam etmesini engellemek için UEFA hiçbir şey yapamaz. Açılan dosyaları kapattılar. İngiliz kulüplerine yönelik yaptırımlar etkisiz kaldı. Kulüplerin çok önemli faydalar sağlayacağı, dünyanın en çekici turnuvası olacak. Ama meritokrasiyi geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.PSG, Messi ve Neymar açıklamasıDiğer yandan, Paris Saint-Germain (PSG) Kulübünü transfer döneminde "tüm finansman fair play kurallarını çiğnemekle" suçlayan Laporta, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Fransız kulübüne giden Lionel Messi ile şu ana kadar hiçbir görüşme yapmadığını kaydetti.Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasıyla ilgili bazı ayrıntıları da paylaşan Laporta, "Bir anlaşmaya varmış, hatta el sıkışmıştık. Lionel iki sezonluk anlaşma imzalayacak ve 5 milyon euro alacaktı ama La Liga kurumu kabul etmedi. Sonrasında La Liga'nın daha olumlu gördüğü 5 yıllık bir anlaşmayı planladık ama bunun için de ekonomik fair play gerekçesiyle CVC ile anlaşma imzalama şartı koydular. Televizyon haklarını 50 yıllık ipotek altına alamazdık" açıklamasında bulundu.Neymar'ı yaz döneminde transfer etmek için girişimde bulunduklarını da anlatan Laporta, Brezilyalı futbolcunun Barcelona'ya geri dönmeyi çok istediğini ancak La Liga'nın finansman fair play kurallarından bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210730/avrupa-super-ligi-kuruculari-juventus-real-madrid-ve-barcelonayi-sevindiren-mahkeme-karari-1045107330.html
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lionel messi, açıklama, neymar da silva santos junior, barcelona kulübü, paris saint-germain (psg), avrupa süper ligi, joan laporta

Barcelona Başkanı Laporta, Avrupa Süper Ligi'nin hayata geçirilmesinin engellenemeyeceğini savundu

14:17 07.09.2021
© AP Photo / Joan MonfortBarcelona Başkanı Joan Laporta
Barcelona Başkanı Joan Laporta - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Joan Monfort
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Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Avrupa Süper Ligi projesinin halen geçerliliğini sürdürdüğünü ve UEFA'nın bunu engellemek için hiçbir şey yapamayacağını savundu.
Laporta, Katalonya'daki Esports3 televizyonunda katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "Süper Lig projesi hayatta ve 3 kulüp (Real Madrid, Barcelona, Juventus) bunu güçlü bir şekilde savunuyoruz. Bize karşı yapılan tüm baskılar ve tehditler boşa çıktı" dedi.
Avrupa Süper Ligi projesinden çıktığını açıklayan diğer kulüplerin çoğunun bu girişimi devam ettirmek için kendilerine destek verdiğini kaydeden Laporta, "Bu projenin devam etmesini engellemek için UEFA hiçbir şey yapamaz. Açılan dosyaları kapattılar. İngiliz kulüplerine yönelik yaptırımlar etkisiz kaldı. Kulüplerin çok önemli faydalar sağlayacağı, dünyanın en çekici turnuvası olacak. Ama meritokrasiyi geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
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PSG, Messi ve Neymar açıklaması

Diğer yandan, Paris Saint-Germain (PSG) Kulübünü transfer döneminde "tüm finansman fair play kurallarını çiğnemekle" suçlayan Laporta, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Fransız kulübüne giden Lionel Messi ile şu ana kadar hiçbir görüşme yapmadığını kaydetti.
Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasıyla ilgili bazı ayrıntıları da paylaşan Laporta, "Bir anlaşmaya varmış, hatta el sıkışmıştık. Lionel iki sezonluk anlaşma imzalayacak ve 5 milyon euro alacaktı ama La Liga kurumu kabul etmedi. Sonrasında La Liga'nın daha olumlu gördüğü 5 yıllık bir anlaşmayı planladık ama bunun için de ekonomik fair play gerekçesiyle CVC ile anlaşma imzalama şartı koydular. Televizyon haklarını 50 yıllık ipotek altına alamazdık" açıklamasında bulundu.
Neymar'ı yaz döneminde transfer etmek için girişimde bulunduklarını da anlatan Laporta, Brezilyalı futbolcunun Barcelona'ya geri dönmeyi çok istediğini ancak La Liga'nın finansman fair play kurallarından bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.
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