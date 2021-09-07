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Batı Karadeniz'de tonlarca balık kıyıya vurdu; eline çuvalı, kovayı alan sahile koştu
Batı Karadeniz'de tonlarca balık kıyıya vurdu; eline çuvalı, kovayı alan sahile koştu
Bartın’ın Amasra ilçesinde deniz suyunun soğuması nedeniyle tonlarca balık kıyıya vururken yüzlerce kişi ellerinde kova çuval, kova ve poşetlerle sahile akın... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T23:57+0300
2021-09-07T23:59+0300
türkiye
bartın
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Deniz suyunun aniden soğuması sebebiyle Avara Göçkündemirci sahilinde tonlarca istavrit kıyıya vurdu.Yaklaşık 500 metre uzunluktaki sahil şeridi boyunca kumsa yüzeyini tonlarca balık kaplarken 7'den 70'e yüzlerce vatandaş ellerinde kova, çuval ve poşetlerle balık toplamak için sahile akın etti.Kadını erkeği çok sayıda vatandaşın ellerinde fenerlerle kıyıda biriken balıkları topladığı anlar ilginç görüntü oluşturdu.Vatandaşlardan Ramazan Şen, poyraz esmesi nedeniyle deniz suyunun soğuduğunu ve 2 akşamdır ciddi bir balık akını olduğunu söyledi.Şen, "Ben de bu akşam yaklaşık 40 kilo balık topladım. Kendim denizciyim ama şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Büyüklerimiz 20 yıl önce böyle bir şey olduğunu söylüyor ama bu kadar da değilmiş. Bu akşam yüzlerce kişi balığa doydu" dedi.Köy sakinlerinden Nevzat Yelkenci de denizin ani soğuması nedeniyle tonlarca istavritin sahile vurduğunu ve birçok kişi gibi kendisinin de kovalarla sahile geldiğini belirterek, "Burada 100 kilo toplayan var. Daha önce de bu olayı yaşamıştık ama böylesi olmamıştı" ifadesini kullandı.
türkiye
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bartın, balık

Batı Karadeniz'de tonlarca balık kıyıya vurdu; eline çuvalı, kovayı alan sahile koştu

23:57 07.09.2021 (güncellendi: 23:59 07.09.2021)
© AA / Selim BostancıBartın’ın Amasra ilçesinde deniz suyunun soğuması nedeniyle tonlarca balık kıyıya vururken yüzlerce kişi ellerinde kova çuval, kova ve poşetlerle sahile akın etti.
Bartın’ın Amasra ilçesinde deniz suyunun soğuması nedeniyle tonlarca balık kıyıya vururken yüzlerce kişi ellerinde kova çuval, kova ve poşetlerle sahile akın etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AA / Selim Bostancı
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Bartın’ın Amasra ilçesinde deniz suyunun soğuması nedeniyle tonlarca balık kıyıya vururken yüzlerce kişi ellerinde kova çuval, kova ve poşetlerle sahile akın etti.
Deniz suyunun aniden soğuması sebebiyle Avara Göçkündemirci sahilinde tonlarca istavrit kıyıya vurdu.
Yaklaşık 500 metre uzunluktaki sahil şeridi boyunca kumsa yüzeyini tonlarca balık kaplarken 7'den 70'e yüzlerce vatandaş ellerinde kova, çuval ve poşetlerle balık toplamak için sahile akın etti.
Kadını erkeği çok sayıda vatandaşın ellerinde fenerlerle kıyıda biriken balıkları topladığı anlar ilginç görüntü oluşturdu.
Vatandaşlardan Ramazan Şen, poyraz esmesi nedeniyle deniz suyunun soğuduğunu ve 2 akşamdır ciddi bir balık akını olduğunu söyledi.
Şen, "Ben de bu akşam yaklaşık 40 kilo balık topladım. Kendim denizciyim ama şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Büyüklerimiz 20 yıl önce böyle bir şey olduğunu söylüyor ama bu kadar da değilmiş. Bu akşam yüzlerce kişi balığa doydu" dedi.
Köy sakinlerinden Nevzat Yelkenci de denizin ani soğuması nedeniyle tonlarca istavritin sahile vurduğunu ve birçok kişi gibi kendisinin de kovalarla sahile geldiğini belirterek, "Burada 100 kilo toplayan var. Daha önce de bu olayı yaşamıştık ama böylesi olmamıştı" ifadesini kullandı.
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