https://tr.sputniknews.com/20210907/bati-karadenizde-tonlarca-balik-kiyiya-vurdu-eline-cuvali-kovayi-alan-sahile-kostu-1048705731.html

Batı Karadeniz'de tonlarca balık kıyıya vurdu; eline çuvalı, kovayı alan sahile koştu

Batı Karadeniz'de tonlarca balık kıyıya vurdu; eline çuvalı, kovayı alan sahile koştu

Bartın’ın Amasra ilçesinde deniz suyunun soğuması nedeniyle tonlarca balık kıyıya vururken yüzlerce kişi ellerinde kova çuval, kova ve poşetlerle sahile akın... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T23:57+0300

2021-09-07T23:57+0300

2021-09-07T23:59+0300

türkiye

bartın

balık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1048705344_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_6f8c47659bf4a21afa7b01068b849689.jpg

Deniz suyunun aniden soğuması sebebiyle Avara Göçkündemirci sahilinde tonlarca istavrit kıyıya vurdu.Yaklaşık 500 metre uzunluktaki sahil şeridi boyunca kumsa yüzeyini tonlarca balık kaplarken 7'den 70'e yüzlerce vatandaş ellerinde kova, çuval ve poşetlerle balık toplamak için sahile akın etti.Kadını erkeği çok sayıda vatandaşın ellerinde fenerlerle kıyıda biriken balıkları topladığı anlar ilginç görüntü oluşturdu.Vatandaşlardan Ramazan Şen, poyraz esmesi nedeniyle deniz suyunun soğuduğunu ve 2 akşamdır ciddi bir balık akını olduğunu söyledi.Şen, "Ben de bu akşam yaklaşık 40 kilo balık topladım. Kendim denizciyim ama şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Büyüklerimiz 20 yıl önce böyle bir şey olduğunu söylüyor ama bu kadar da değilmiş. Bu akşam yüzlerce kişi balığa doydu" dedi.Köy sakinlerinden Nevzat Yelkenci de denizin ani soğuması nedeniyle tonlarca istavritin sahile vurduğunu ve birçok kişi gibi kendisinin de kovalarla sahile geldiğini belirterek, "Burada 100 kilo toplayan var. Daha önce de bu olayı yaşamıştık ama böylesi olmamıştı" ifadesini kullandı.

türkiye

bartın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bartın, balık