https://tr.sputniknews.com/20210907/bitcoinde-sert-dusus-yuzde-15ten-fazla-deger-kaybetti-1048698707.html

Bitcoin'de sert düşüş: Yüzde 15'ten fazla değer kaybetti

Bitcoin'de sert düşüş: Yüzde 15'ten fazla değer kaybetti

Temmuz ayının ortasından itibaren yükseliş trendine giren ve dün 52 bin doları geçen Bitcoin, bugün akşam saatlerinde gelen satışın ardından yüzde 15'ten fazla... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T18:33+0300

2021-09-07T18:33+0300

2021-09-07T18:33+0300

ekonomi

dolar

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seviye

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Bitcoin, düne göre yüzde 15'ten fazla kayıpla 43 bin 179 dolara geriledi. Temmuz ayından beri yükseliş trendinde olan ve 52 binleri geçen Bitcoin'in sert düşüşü yatırımcıları meraklandırdı.Sert düşüşün ardından kısmen toparlanan en yaygın kullanılan kripto para birimi anlık olarak Bitcoin, 47 bin dolar bandına tekrar çıktı.Bitcoin'in değerindeki artış, Twitter ve Reddit'de El Salvador'un Bitcoin kanununu desteklemek için başlattığı kampanya sonrasında meydana gelmişti.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolar, düşüş, borsa, bitcoin, artış, kripto para, değer kaybı, değer, seviye