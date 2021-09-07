https://tr.sputniknews.com/20210907/blinkendan-taliban-uygun-belgeleri-olanlarin-afganistandan-cikisina-izin-veriyor-savunmasi-1048681855.html
Blinken'dan 'Taliban uygun belgeleri olanların Afganistan'dan çıkışına izin veriyor' savunması
Blinken'dan 'Taliban uygun belgeleri olanların Afganistan'dan çıkışına izin veriyor' savunması
Katar'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan güçlerinin 30 Ağustos'ta Afganistan'dan tamamen çekilmelerinin ardından iyice sarpa saran... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T11:54+0300
2021-09-07T11:54+0300
2021-09-07T12:31+0300
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türkiye
katar
taliban
antony blinken
doha
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
taliban kontrolünde afganistan
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ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı Afganistan'dan tahliyeler için sığınmacı merkezine evsahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'ya, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin çıkarma yaptı. 'Charter seferler düzenlenmesi için çalışıyoruz'Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a muhalif toplulukların yaşadığı Mezar-ı Şerif kentinde günlerdir uçuş izni almayı bekleyen ve aralarında Amerikalılar da olan 1000 kişinin havaalanında mahsur kalmasından, ABD Dışişleri'nin Taliban'a kalkış onayı ve uçaklar için iniş izni vermemesinin sorumlu olduğu eleştirilerine yanıt veren Blinken, 'ABD vatandaşları ile risk altındaki Afganların tarifesiz özel seferlerle Afganistan'dan güvenli şekilde ayrılmasını sağlamak için çalıştıklarını' savundu.'Taliban'la diplomasi yürüttüklerini ve Taliban yetkililerinin Washington'a seyahat belgesi olanların Afganistan'dan serbestçe ayrılmasına izin vereceklerini söylediğini' aktaran Blinken, Mezar-ı Şerif'teki krize 'bazı Afganların uygun seyahat belgelerine sahip olmamasından kaynaklandığı' izahatını getirdi. ABD Dışişleri Bakanı, 'anladığı kadarıyla Taliban'ın geçerli belgesi olan kimsenin ülkeden çıkışını engellemediğini' dile getirdi.Mezar-ı Şerif'ten ayrılmak isteyen Amerikalıların sayısının görece az olduğunu söyleyen Blinken, Mezar-ı Şerif'te uçaklarda tutulanlar ya da rehin alma türü bir durum olduğuna dair kendilerine bilgi gelmediğini belirtti.Kabil Havaalanı'nı Türkiye ile birlikte idare ve işletme için Taliban'la görüşmeler yürüten Katar'dan da havaalanının en kısa zamanda operasyonel hale gelmesini istedikleri, ama henüz anlaşmaya varamadıkları açıklaması geldi. Blinken ile basın toplantısı düzenleyen Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Sani, Kabil Havaalanı'nın gelecek birkaç gün içinde yolcu taşımacılığına açılmasını umduklarını, ama havaalanının nasıl işletileceği konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.Katar, Kabil havaalanındaki operasyonları eski haline getirmek için Türkiye ve ABD ile birlikte çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210906/mezari-serifte-6-ucak-dolusu-amerikali-ile-afgan-mahsur-sorumlusu-kalkis-inis-izni-vermeyen-abd-1048654436.html
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Blinken'dan 'Taliban uygun belgeleri olanların Afganistan'dan çıkışına izin veriyor' savunması
11:54 07.09.2021 (güncellendi: 12:31 07.09.2021)
Katar'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan güçlerinin 30 Ağustos'ta Afganistan'dan tamamen çekilmelerinin ardından iyice sarpa saran tahliye kriziyle ilgili açıklamalar yaptı.
ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı Afganistan'dan tahliyeler için sığınmacı merkezine evsahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'ya, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin çıkarma yaptı.
'Charter seferler düzenlenmesi için çalışıyoruz'
Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a muhalif toplulukların yaşadığı Mezar-ı Şerif kentinde günlerdir uçuş izni almayı bekleyen ve aralarında Amerikalılar da olan 1000 kişinin havaalanında mahsur kalmasından, ABD Dışişleri'nin Taliban'a kalkış onayı ve uçaklar için iniş izni vermemesinin sorumlu olduğu eleştirilerine yanıt veren Blinken, 'ABD vatandaşları ile risk altındaki Afganların tarifesiz özel seferlerle Afganistan'dan güvenli şekilde ayrılmasını sağlamak için çalıştıklarını' savundu.
'Taliban'la diplomasi yürüttüklerini ve Taliban yetkililerinin Washington'a seyahat belgesi olanların Afganistan'dan serbestçe ayrılmasına izin vereceklerini söylediğini' aktaran Blinken, Mezar-ı Şerif'teki krize 'bazı Afganların uygun seyahat belgelerine sahip olmamasından kaynaklandığı' izahatını getirdi. ABD Dışişleri Bakanı, 'anladığı kadarıyla Taliban'ın geçerli belgesi olan kimsenin ülkeden çıkışını engellemediğini' dile getirdi.
Mezar-ı Şerif'ten ayrılmak isteyen Amerikalıların sayısının görece az olduğunu söyleyen Blinken, Mezar-ı Şerif'te uçaklarda tutulanlar ya da rehin alma türü bir durum olduğuna dair kendilerine bilgi gelmediğini belirtti.
Kabil Havaalanı'nı Türkiye ile birlikte idare ve işletme için Taliban'la görüşmeler yürüten Katar'dan da havaalanının en kısa zamanda operasyonel hale gelmesini istedikleri, ama henüz anlaşmaya varamadıkları açıklaması geldi.
Blinken ile basın toplantısı düzenleyen Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Sani, Kabil Havaalanı'nın gelecek birkaç gün içinde yolcu taşımacılığına açılmasını umduklarını, ama havaalanının nasıl işletileceği konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.
Katar, Kabil havaalanındaki operasyonları eski haline getirmek için Türkiye ve ABD ile birlikte çalışıyor.