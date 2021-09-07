Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210907/blinkendan-taliban-uygun-belgeleri-olanlarin-afganistandan-cikisina-izin-veriyor-savunmasi-1048681855.html
Blinken'dan 'Taliban uygun belgeleri olanların Afganistan'dan çıkışına izin veriyor' savunması
Blinken'dan 'Taliban uygun belgeleri olanların Afganistan'dan çıkışına izin veriyor' savunması
Katar'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan güçlerinin 30 Ağustos'ta Afganistan'dan tamamen çekilmelerinin ardından iyice sarpa saran... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T11:54+0300
2021-09-07T12:31+0300
abd
afganistan
türkiye
katar
taliban
antony blinken
doha
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
taliban kontrolünde afganistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048669181_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_19b3a75b2c689fb98ed07bfe0b59fb03.jpg
ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı Afganistan'dan tahliyeler için sığınmacı merkezine evsahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'ya, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin çıkarma yaptı. 'Charter seferler düzenlenmesi için çalışıyoruz'Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a muhalif toplulukların yaşadığı Mezar-ı Şerif kentinde günlerdir uçuş izni almayı bekleyen ve aralarında Amerikalılar da olan 1000 kişinin havaalanında mahsur kalmasından, ABD Dışişleri'nin Taliban'a kalkış onayı ve uçaklar için iniş izni vermemesinin sorumlu olduğu eleştirilerine yanıt veren Blinken, 'ABD vatandaşları ile risk altındaki Afganların tarifesiz özel seferlerle Afganistan'dan güvenli şekilde ayrılmasını sağlamak için çalıştıklarını' savundu.'Taliban'la diplomasi yürüttüklerini ve Taliban yetkililerinin Washington'a seyahat belgesi olanların Afganistan'dan serbestçe ayrılmasına izin vereceklerini söylediğini' aktaran Blinken, Mezar-ı Şerif'teki krize 'bazı Afganların uygun seyahat belgelerine sahip olmamasından kaynaklandığı' izahatını getirdi. ABD Dışişleri Bakanı, 'anladığı kadarıyla Taliban'ın geçerli belgesi olan kimsenin ülkeden çıkışını engellemediğini' dile getirdi.Mezar-ı Şerif'ten ayrılmak isteyen Amerikalıların sayısının görece az olduğunu söyleyen Blinken, Mezar-ı Şerif'te uçaklarda tutulanlar ya da rehin alma türü bir durum olduğuna dair kendilerine bilgi gelmediğini belirtti.Kabil Havaalanı'nı Türkiye ile birlikte idare ve işletme için Taliban'la görüşmeler yürüten Katar'dan da havaalanının en kısa zamanda operasyonel hale gelmesini istedikleri, ama henüz anlaşmaya varamadıkları açıklaması geldi. Blinken ile basın toplantısı düzenleyen Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Sani, Kabil Havaalanı'nın gelecek birkaç gün içinde yolcu taşımacılığına açılmasını umduklarını, ama havaalanının nasıl işletileceği konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.Katar, Kabil havaalanındaki operasyonları eski haline getirmek için Türkiye ve ABD ile birlikte çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210906/mezari-serifte-6-ucak-dolusu-amerikali-ile-afgan-mahsur-sorumlusu-kalkis-inis-izni-vermeyen-abd-1048654436.html
afganistan
katar
doha
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048669181_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_32efeed873c0479c35bd961fce89f183.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, afganistan, türkiye, katar, taliban, antony blinken, doha, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Blinken'dan 'Taliban uygun belgeleri olanların Afganistan'dan çıkışına izin veriyor' savunması

11:54 07.09.2021 (güncellendi: 12:31 07.09.2021)
© AP Photo / Olivier DoulieryKatar Emiri, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlarıyla Afganistan'ı görüştü
Katar Emiri, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlarıyla Afganistan'ı görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Olivier Douliery
Abone ol
Katar'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan güçlerinin 30 Ağustos'ta Afganistan'dan tamamen çekilmelerinin ardından iyice sarpa saran tahliye kriziyle ilgili açıklamalar yaptı.
ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı Afganistan'dan tahliyeler için sığınmacı merkezine evsahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'ya, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin çıkarma yaptı.

'Charter seferler düzenlenmesi için çalışıyoruz'

Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a muhalif toplulukların yaşadığı Mezar-ı Şerif kentinde günlerdir uçuş izni almayı bekleyen ve aralarında Amerikalılar da olan 1000 kişinin havaalanında mahsur kalmasından, ABD Dışişleri'nin Taliban'a kalkış onayı ve uçaklar için iniş izni vermemesinin sorumlu olduğu eleştirilerine yanıt veren Blinken, 'ABD vatandaşları ile risk altındaki Afganların tarifesiz özel seferlerle Afganistan'dan güvenli şekilde ayrılmasını sağlamak için çalıştıklarını' savundu.
Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif havaalanında tahliye için bekleyen 6 uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Mezar'ı Şerif'te 6 uçak dolusu Amerikalı ile Afgan mahsur: Sorumlusu, kalkış-iniş izni vermeyen ABD
Dün, 14:31
'Taliban'la diplomasi yürüttüklerini ve Taliban yetkililerinin Washington'a seyahat belgesi olanların Afganistan'dan serbestçe ayrılmasına izin vereceklerini söylediğini' aktaran Blinken, Mezar-ı Şerif'teki krize 'bazı Afganların uygun seyahat belgelerine sahip olmamasından kaynaklandığı' izahatını getirdi. ABD Dışişleri Bakanı, 'anladığı kadarıyla Taliban'ın geçerli belgesi olan kimsenin ülkeden çıkışını engellemediğini' dile getirdi.
Mezar-ı Şerif'ten ayrılmak isteyen Amerikalıların sayısının görece az olduğunu söyleyen Blinken, Mezar-ı Şerif'te uçaklarda tutulanlar ya da rehin alma türü bir durum olduğuna dair kendilerine bilgi gelmediğini belirtti.
Kabil Havaalanı'nı Türkiye ile birlikte idare ve işletme için Taliban'la görüşmeler yürüten Katar'dan da havaalanının en kısa zamanda operasyonel hale gelmesini istedikleri, ama henüz anlaşmaya varamadıkları açıklaması geldi.
Blinken ile basın toplantısı düzenleyen Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Sani, Kabil Havaalanı'nın gelecek birkaç gün içinde yolcu taşımacılığına açılmasını umduklarını, ama havaalanının nasıl işletileceği konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.
Katar, Kabil havaalanındaki operasyonları eski haline getirmek için Türkiye ve ABD ile birlikte çalışıyor.
001000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:36Bolsonaro'dan yeni kararname: Sosyal medya platformlarının içerik kaldırması sınırlanacak
12:33Ankara'da evinin bahçesinde köpek ölüleri bulunan kadına 10 yıl hapis istemi
12:29Modacı Barbaros Şansal'a 3 ay 22 gün hapis cezası
12:26CHP'li Kuşoğlu'ndan 'sine-i millet' yorumu: 135 milletvekili istifalarını yazdığında iş bitmiyor ki
12:13'Futbolda şike kumpası' davasında gerekçeli karar: 'Soruşturma bilerek Fenerbahçe'ye çevrilmiştir'
12:11Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
12:07Kasım ayı için müsilaj uyarısı: 'Yeniden karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek'
11:58Define aramaya gittiler, uçurumda mahsur kaldılar
11:54Blinken'dan 'Taliban uygun belgeleri olanların Afganistan'dan çıkışına izin veriyor' savunması
11:51FSB: Ukrayna istihbaratı Kırım’da gerçekleştirilen boru hattı patlamasını organize etti
11:50WhatsApp, 'son görülme' özelliğini değiştiriyor
11:27Bakan Akar'dan 'Afganistan’daki yeni yönetimle diyalog kuruluyor mu?' sorusuna yanıt
11:20Ekmek sırasında cinayet: 13 yaşındaki çocuğu öldürdü
11:15Yoğun bakımda yatanların yüzde 51'i hiç aşı yaptırmayanlar
11:12Kabil'de 'kukla oynatıcısı' Pakistan'a karşı protesto düzenlendi, Taliban havaya ateş açtı
11:01Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı görüldü
10:53Çavuşoğlu: Kabil Havalimanı ile ilgili Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz
10:42Müze sayısı arttı, ziyaretçi sayısı yüzde 70 azaldı
10:35Tanju Özcan: Mütedeyyin kesimle hiçbir sorunum olmadı, annem ve babam hacı
10:26Kadınlara para verip falakaya yatıran adamın ifadesi ortaya çıktı: Fenomen olmak istiyordum