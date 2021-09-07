https://tr.sputniknews.com/20210907/bu-yil-yaklasik-45-milyon-rus-turist-turkiyede-tatil-yapmis-olacak-1048694403.html

Bu yıl yaklaşık 4.5 milyon Rus turist Türkiye’de tatil yapmış olacak

Bu yıl yaklaşık 4.5 milyon Rus turist Türkiye’de tatil yapmış olacak

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, yıl sonuna kadar Rusya’dan 4 ila 4.5 milyon turisti ağırlayacak olan Türkiye’nin Ruslar için en... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T16:35+0300

2021-09-07T16:35+0300

2021-09-07T16:35+0300

rusya

türkiye

turist

koronavirüs

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ATOR Başkanı Maya Lomidze, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “En popüler yurtdışı destinasyon Türkiye, burada sürpriz yok. Ön değerlendirmelere göre bu ülke yılın sonuna kadar 4 ila 4.5 milyon Rus turist ağırlayacak. Bu rakam 2020'ye göre daha fazla, ancak 2019'dan daha az. O zamanlar bu destinasyonda 6 milyona yakın turistimiz vardı. Yaz aylarını ve eylül ayını değerlendirecek olursak yaz mevsiminde Türkiye’yi 2.3-2.4 milyon kişi ziyaret etti ve bu, 2020'ye göre daha fazla” diye konuştu.Türkiye’nin bu yöndeki başarısının rahat ulaşımın yanı sıra bu ülkeye charter seferlerinin başlamasından da kaynaklandığına dikkat çeken Lomidze, “Yurtdışındaki toplu destinasyonlar arasında başka hiçbir ülke böyle bir onura nail olmadı. Bu nedenle Türkiye tur paketlerinin maliyeti daha ucuzdu ve diğer yurtdışı destinasyonlara göre daha ucuz kalmaya devam ediyor. Uçuş programları, Rusya’nın onlarca şehrini kapsıyor, böylece ülkeyi tam anlamıyla erişilebilir kılıyor ve yurtdışı tatil segmentinde lider konumunu belirliyor” vurgusunu yaptı.Turist akışı açısından diğer ülkelerin Türkiye'ye yetişemediğini ve aradaki farkın oldukça büyük olduğunu söyleyen yetkili, “Turizm amaçlı olarak gidilebilecek 40 ülke açılmış durumda. Ancak bunlar Türkiye’nin çok gerisinde” ifadelerini kullandı.Lomidze, “Türkiye 15 Nisan'dan 22 Haziran'a kadar kapalı kaldı ve sezon ciddi şekilde kısıtlandı. Yine de o, bir numaralı destinasyon ve 2019'un rakamlarına ulaşamasa da sezon başarılı sayılabilir” diye sözlerini tamamladı.

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rusya, türkiye, turist, koronavirüs